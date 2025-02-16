Ünlü ilahiyatçıya soruldu: Cennette alışveriş yapabiliyor muyuz Hocam? Cevabını öğrenen şoke oldu...

Türk ilahiyatçı ve akademisyen Nihat Hatipoğlu’na sosyal medyadan bir genç kız, ‘Cennette alışveriş yapabiliyor muyuz hocam’ sorusu yöneltildi. Hatipoğlu’nun soruya verdiği “Cennette çarşılar var diyor bazı hadislerde, çarşılar vardır, o çarşılarda böyle aklınıza gelen veya gelmeyen şeyler olacak” cevap ise dikkat çekti.

Milliyet yazarı Melih Aşık, bugünkü ‘DÖNE DÖNE’ başlıklı köşe yazısında paylaştığı bir sohbet gündem oldu. Sosyal medyada gençlerle sohbet eden Türk ilahiyatçı ve akademisyen Prof. Nihat Hatipoğlu, genç kızlardan birinin ‘Cennette alışveriş yapabiliyor muyuz hocam’ sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.

“CENNETTE ÇARŞILAR VAR”

Hatipoğlu soruya cevap olarak şunları söyledi;

“Cennette çarşılar var diyor bazı hadislerde, çarşılar vardır, o çarşılarda böyle aklınıza gelen veya gelmeyen şeyler olacak, hatta bir rivayete göre ki efendim yüzler olacak, siz gideceksiniz ve ben bu yüzü çok sevdim diyeceksiniz yani daha önce hiç görmediğiniz nurani yüzler göreceksiniz, diyeceksiniz ki bu yüz bende olsun aniden o yüz size gelecek ama siz siz olacaksınız da yüzünüz değişmiş olacak, orda her şey var”

DAHA İLGİNÇ SORULARDA SORULMUŞTU

Hatipoğlu, her ramazan ayında iftar sonrası ve sahur öncesi bir TV programında vatandaşlardan gelen ilginç soruları yanıtlıyor. Hatipoğlu’na gelen ilginç sorular ise şu şekilde;

"Kadınlar sosyal medyada photoshop yapıyorlar, bizi kandırıyorlar, kul hakkına girer mi?", "Uzaylılar Müslüman mıdır?", "Kaşlarımda dövme var, abdestim kabul olur mu?" ve “Kayınvalide damadın evinde vefat ederse, ‘Cenazesinin bacadan çıkartılması gerekiyor’ deniyor, doğru mu?”