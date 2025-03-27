Ünlü inşaat şirketine AKP döneminde ihale yağmuru. İmamoğlu soruşturmasında el konulmuştu

İBB’ye yönelik operasyon kapsamında el konulan Nuhoğlu İnşaat’ın, AKP döneminde de büyük ihaleler aldığı ortaya çıktı. Şirket, Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal dönemlerinde belediyeden milyonlarca dolarlık projeler üstlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında el konulan Nuhoğlu İnşaat’ın, AKP’li belediye başkanları döneminde de büyük ihaleler aldığı ortaya çıktı. Şirket, Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal dönemlerinde İBB ve bağlı kuruluşlardan toplam 297 milyon 140 bin dolar (günümüz kuruyla yaklaşık 11,2 milyar TL) değerinde 16 ihale kazandı.

2011’de İBB’den ilk ihalesini alan şirket, 2017’ye kadar milyonlarca dolarlık projeler gerçekleştirdi. En büyük ihalelerden biri, 143 milyon 993 bin 557 TL’lik Avrupa 2. Bölge müteferrik yağmursuyu ve atıksu kanalı inşaatı oldu. Yenikapı Miting Alanı da 2013 yılında Nuhoğlu İnşaat tarafından yapıldı ve proje için 83 milyon 783 bin 218 TL ödendi.

İŞTE İHALE LİSTESİ

Nuhoğlu İnşaat’ın aldığı bazı ihaleler şu şekilde:

2017: Çevre düzenleme ve otopark inşaatı – 98 milyon 235 bin TL

2016: Cadde düzenleme ve altyapı ihalesi – 45 milyon 605 bin 595 TL

2015: Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı – 40 milyon 300 bin TL

2015: Atıksu ve yağmursuyu kanalı inşaatı – 44 milyon 214 bin 374 TL

2013: Hal inşaatı – 128 milyon 894 bin 492 TL

2012: Meydan düzenleme projesi – 30 milyon 881 bin 32 TL

KAYITLARDA İMAMOĞLU DÖNEMİ YOK

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) verilerine göre, Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde Nuhoğlu İnşaat’ın İBB’den herhangi bir ihale almadığı görülüyor. Buna rağmen şirketin sahibi Ali Nuhoğlu’nun “İmamoğlu’nun gizli kasası” olduğu yönünde iddialar bazı basın organlarında yer aldı.

Nuhoğlu’nun evinde yapılan operasyonda 40 milyon TL, işyerinde ise 1 milyon 300 bin dolar bulunduğu öne sürülürken, operasyon görüntüleri gizlilik kararına rağmen basına sızdırıldı.

İBB’ye yönelik soruşturmanın odağındaki şirketin, geçmişte aldığı ihalelerle ilgili tartışmalar sürüyor.