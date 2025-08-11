Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Türkiye'nin köklü süt ürünleri markası Tahsildaroğlu'nun kurucusu Selman Tahsildaroğlu, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Türk gıda sektöründe önemli bir pay sahibi markada yaşanan gelişme Tahsildaroğlu ailesinde büyük bir yas havasına sebep olurken, şirketin Onursal Başkanı olan Selman Tahsildaroğlu'nun cenaze programı da belli oldu.

İKİNDİ NAMAZINDA DEFNEDİLECEK

Tahsildaroğlu'nun cenaze töreni yarın saat 12:00’de Bayramiç’teki fabrikada gerçekleşecek. Ünlü iş adamı 11 Ağustos Pazartesi ise ikindi namazını müteakip İstanbul Fatih Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak.