Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Türkiye'nin en büyük süt üreticileri arasında yer alan Tahsildaroğlu markasının kurucu ismi Selman Tahsildaroğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin köklü süt ürünleri markası Tahsildaroğlu'nun kurucusu Selman Tahsildaroğlu, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Türk gıda sektöründe önemli bir pay sahibi markada yaşanan gelişme Tahsildaroğlu ailesinde büyük bir yas havasına sebep olurken, şirketin Onursal Başkanı olan Selman Tahsildaroğlu'nun cenaze programı da belli oldu.

İKİNDİ NAMAZINDA DEFNEDİLECEK

Tahsildaroğlu'nun cenaze töreni yarın saat 12:00’de Bayramiç’teki fabrikada gerçekleşecek. Ünlü iş adamı 11 Ağustos Pazartesi ise ikindi namazını müteakip İstanbul Fatih Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Son Haberler
Bu ürünleri evinize sokmayın! Bakanlık açıkladı
Bu ürünleri evinize sokmayın! Bakanlık açıkladı
FETÖ üyesi ihraç astsubay yakalandı
FETÖ üyesi ihraç astsubay yakalandı
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!
Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!
Trabzonspor'dan sezon açılışı sürprizi
Trabzonspor'dan sezon açılışı sürprizi