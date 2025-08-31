Ünlü iş adamı intihar etti!

“Gümbetli Ahmet” olarak tanınan turizmci Ümit Çeviren (49), yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve borçlar sebebiyle intihar etti. Çeviren’in cenazesi yakınları tarafından bulundu.

Bodrum ve çevresinde "Gümbetli Ahmet" olarak bilinen 49 yaşındaki Ümit Çeviren yaşadığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle intihar etti.

BORÇLAR NEDENİYLE ÇIKMAZA GİRDİ

30 senedir bölgede turizm acentesi işleten Çeviren, son yıllarda yaşadığı ekonomik bunalım ve giderek katlanan borçları sebebiyle çıkmaza girdi. Çeviren, önceki gece evinin balkonunda kendini iple tavana astı.

"HERKES ZOR DURUMDA"

Talihsiz iş insanının cansız bedenini sabah yakınları buldu. Gümbetli Ahmet'in ardından gözyaşı döken meslektaşları, "Ekonomik baskı, böylesine başarılı ve neşeli bir insanı aramızdan aldı. Sektörün hali ortada. Herkes zor durumda" dedi.

