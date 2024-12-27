Ünlü iş adamı Sadettin Saran ifade verdi

Sadettin Saran yasa dışı bahis soruşturmasında ifade vermeye çağırıldı. Sadettin Saran, bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasadışı bahis soruşturması ifade verdi.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne polis nezaretinde gelen Saadettin Saran, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

GÖZALTI İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Diğer yandan Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı iddiaları ile ilgili Saran Grubu şirketlerinden Ajansspor'dan bir açıklama yapılarak "Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alındığına dair yapılan haberler kasıtlı ve gerçek dışıdır. Bu haberi yapanlarla ilgili tüm yasal haklar ivedilikle kullanılacaktır." denildi.