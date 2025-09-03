Ünlü iş adamının cesedine ulaşıldı

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43), 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeni, kaybolduktan 30 gün sonra bugün bulunduğu yerden TCG Alemdar’daki dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

Kayıp iş insanı olayında şok detaylar! Deniz Kuvvetleri devrede: Halit Yukay’ın bedeni özel operasyonla çıkarılacak

Denizaltında insansız su altı robotu (ROV) ile cenazeyi bir kez daha görüntüleyen Deniz Kuvvetleri personeli, asansör sistemiyle denizin dibine indi.

68 metre derinlikten özel eğitimli dalgıçlar tarafından asansör sistemiyle bulunduğu yerden çıkarılan cenaze, Bandırma Limanı’na getirildi.

OTOPSİ İÇİN BURSA ADLİ TIP KURUMU’NA GÖNDERİLDİ

‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin teknesine çarpmasıyla hayatını kaybettiği değerlendirilen Yukay’ın kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

İş insanı Halit Yukay'a ne oldu? Tekne faciasında ilginç detay: En son bakın hangi ünlüyle konuşmuş

HALİT YUKAY KİMDİR?

Halit Yukay, 1982 doğumlu, 43 yaşında Türk iş insanıdır ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Mazu Yachts adlı firmanın kurucusu ve CEO'ydu.

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açılmıştı. 5 Ağustos’ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapılmıştı. Kazadan 19 gün sonra Yukay'ın cesedine ulaşıldı. 3 Eylül 2025 tarihinde de cansız bedeni denizden çıkarıldı.