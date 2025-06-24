Ünlü iş bulma platformu Rekabet Kurumu’nun radarına takıldı!

Düzenleme: Kaynak: AA
Ünlü iş bulma platformu Rekabet Kurumu’nun radarına takıldı!

Rekabet Kurulu, Türkiye'nin çevrim içi iş ilanı sitesi kariyer.net'e soruşturma açmaya karar verdi.

Rekabet Kurulu, Türkiye'nin çevrim içi iş ilanı platformu Kariyer.net hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, söz konusu platform hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmada, çevrim içi iş ilanı platformu "Kariyer.net"in, aynı ekonomik bütünlük içerisinde faaliyet gösteren "işinolsun.com" platformu üzerinden gerçekleştirdiği veri birleştirme uygulaması, fiyatlama davranışı ve yoğun reklam harcamaları aracılığıyla, hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığı incelenecek.

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