Ünlü iş insanı 101 yaşında vefat etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü iş insanı 101 yaşında vefat etti

Olav Thon, 101 yaşında hayatını kaybetti. Norveç’in en zengin isimlerinden biri olan Thon, alışveriş merkezleri ve otellerle dolu bir iş imparatorluğu kurmuştu. Serveti 1.5 milyar dolara yakın olarak tahmin ediliyordu.

Norveç’in en tanınmış girişimcilerinden Olav Thon’un ölümü, iş dünyasında derin bir üzüntü yarattı. 70 yıl boyunca liderlik ettiği Olav Thon Gruppen, otelcilik ve konut inşaatında öncü bir rol oynadı. Şirket, Norveç ve İsveç’te 90’dan fazla alışveriş merkezine ve Norveç’te 10 bin otel odasına sahipti.

1919’da bir çiftlikte doğan Thon, 17 yaşında Oslo’da açtığı kürk mağazasıyla ticaret hayatına başladı. 1950’den itibaren emlak yatırımlarıyla servetini büyüttü. İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine olan katkılarıyla da tanınıyordu. Norveç Turizm Derneği’nde onursal başkanlık yapan Thon, çocuk spor kulüplerini destekledi ve tıbbi araştırmalar için bağışlarda bulundu.

Kendine Özgü Tarzıyla Tanınıyordu

Thon’un simgesi haline gelen kırmızı yün beresi ve rahat giyim tarzı, onun halktan biri olduğunu gösteriyordu. 2013 yılında hisselerini, bilimsel araştırmaları destekleyen Thon Stiftelsen Vakfı’na devreden Thon, 2019’da uzun yıllardır birlikte olduğu Sissel Berdal Haga ile evlendi.

Çocuk sahibi olmayan Thon, yaşına rağmen sağlıklı bir yaşam sürdü. İş dünyası ve sosyal sorumluluk alanındaki mirası, Norveç ve ötesinde hatırlanacak.

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