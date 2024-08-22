Ünlü iş insanı 260 liraya sattığı kendi markasının şarabını restoranda 3300 TL'ye içti

Gazeteci Vahap Munyar, Suvla Şarapları’nın kurucusu Selim Zafer Ellialtı'nın kendisine anlattığı bir anıyı bugünkü köşe yazısına taşıdı.

Munyar, Selim Zafer Ellialtı'nın, birlikte çalıştığı eşi Pınar Ellialtı ile bir akşam dışarıda yemeğe çıktığını, gittikleri restoranda kendi ürettikleri şaraplardan birini sipariş verdiğine değindi.

260 LİRALIK ŞARAP 3300 TL'YE SATILDI

Siparişin verilmesinin ardından Ellialtı, hesabı istedi. Ellialtı, hesap dökümüne bakınca büyük bir şok yaşadı. Kendi şaraplarının restorandaki fiyatının tam 3 bin 300 TL olduğunu gördü.

PAZARLAMA EKİBİNE ŞARABIN FİYATINI SORDU

Munyar, Ellialtı'nın bu duruma itiraz etmeyip hesabı ödediğini ancak ertesi sabah pazarlama ekibine restoranın adını vererek, "Bakın bakalım “K………..” adlı şarabımızı o restorana kaç liraya vermişiz?" dediğini yazdı.

"RESTORANA VERİŞ FİYATIMIZ 260 LİRA"

Ekip, Ellialtı'ya çok geçmeden bilgiyi aktardı ve, "Sözünü ettiğiniz şarabı o restorana veriş fiyatımız 260 lira görünüyor" cevabını verdi.

ELLİALTI: MALİYETİNİN ÜZERİNE 11-12 KAT EKLEMEK DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE GÖRÜLMÜŞ ŞEY DEĞİL

Ellialtı, bu duruma hayıflanarak, "Yüksek enflasyon fiyatlama davranışlarını çok bozdu. Onu anladık. Ancak, bir şişe şaraba alış maliyetinin üzerine 11-12 kat eklemek dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değil" ifadelerini kullandı.