Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Kolan British Hastanesi'nde 4 Şubat’tan bu yana tedavi gören ve son döneminde yoğun bakıma alınan 83 yaşındaki iş insanı Asil Nadir'in yaşamını yitirdiği açıklandı. Eşi Nur Nadir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu acı haberi duyurdu.

HASTANE YETKİLİLERİ AÇIKLAMA YAPTI

AA muhabirinin hastane yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Asil Nadir, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yetkililer, kesin ölüm raporunun hazırlandığını belirtti.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Geçen hafta, Asil Nadir’in durumu kritikleştiği için hastane tarafından kan bağışı çağrısında bulunulmuştu.

ASIL NADİR KİMDİR?

Asil Nadir, 1 Mayıs 1941 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefke kentinde doğdu. 20'li yaşlarında ailesiyle birlikte İngiltere’ye taşınarak burada konfeksiyon sektörüne girdi. Bir dönem İngiltere'nin Polly Peck şirketinin hisselerini satın alarak, bu şirket üzerinden gıda, elektronik ve hizmet sektörlerinde faaliyet göstermeye başladı.

Asil Nadir, Türkiye'de elektronik ve medya alanlarında yatırımlar yaptı ve Güneş ve Günaydın gazetelerini satın aldı. Ayrıca, Kıbrıs Gazetesi’ni kurarak, dönemin en yüksek tirajlı gazetelerinden birini çıkardı ve birçok gazetecinin yetişmesine olanak sağladı.

Ancak, Nadir hakkında İngiltere'de "zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla dava açıldı ve hapse mahkum oldu. 1993 yılında 3,5 milyon pound kefaletle serbest bırakıldıktan sonra, kendi uçağıyla KKTC'ye kaçtı. Hakkındaki suçlamalardan aklanmak için 2010’da İngiltere’ye geri dönerek yeniden yargılandı.

İNGİLTERE'DE HAPİS CEZASI

2011 yılında Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl hapse mahkum edilen Asil Nadir, 4 yıl hapis yattıktan sonra cezasının geri kalanını çekmesi için Türkiye'ye gönderildi. Nadir, 2016 yılında Türkiye tarafından serbest bırakılarak KKTC'ye döndü.