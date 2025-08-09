Ünlü iş insanı Cem Kurt hayatını kaybetti

DİMES Türkiye Genel Müdürü 50 yaşındaki Cem Kurt İstanbul’da hayatını kaybetti. Ölüm nedenine ilişkin bilgi henüz paylaşılmadı. Cem Kurt, 2,5 yıldır genel müdürlük görevini yapıyordu.

Daha önce de ünlü markalar Doğanay’da CEO, Tamek, Danone ve UNO Unmaş (Yıldız Holding) gibi şirketlerde üst düzey görevlerde çalıştı.

DİMES, şu paylaşımda bulundu:

"Şirketimize ve sektörümüze çok önemli katkılar yapmış, çok sevdiğimiz çalışma arkadaşımız, Üretim ve Teknik Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürümüz Cem Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz, kendisini çok özleyeceğiz. Nur içinde yatsın"

CEM KURT KİMDİR?

Cem Kurt, 1974 doğumlu, Türk iş insanı ve gıda sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapmış bir profesyoneldi. Ankara Atatürk Lisesi ve Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur. Ayrıca Salford Üniversitesi’nde İş İdaresi (MBA) ve Uluslararası Pazarlama alanlarında yüksek lisans yapmıştır.

2015 yılından itibaren MEYED (Meyve Suyu Endüstrisi Derneği) Yönetim Kurulu üyesiydi. Mayıs 2023’ten itibaren DİMES Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Kurt, evli ve iki çocuk babasıydı. İngilizce ve Almanca bilmekteydi.