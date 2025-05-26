Ünlü iş insanı hayatını kaybetti!

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Orakçıoğlu’nun hayatını kaybettiği açıklandı. Orakçıoğlu’nun kalp krizi geçirmiş olma ihtimali üzerinde durulurken Orakçıoğlu’nun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda belli olacak.

İRFAN ORAKÇIOĞLU KİMDİR?

İrfan Orakçıoğlu, Orka Holding bünyesindeki Damat, Tween ve D’S Damat markalarının kurucularından ve Orka Holding’in yönetim kadrosunda yer alan bir iş insanıdır. Aynı zamanda Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’nun yeğenidir. Orka Holding bünyesinde 2004'ten beri 21 senedir yöneticilik yapan İrfan Orakçıoğlu İstanbul Okan Üniversitesi'nden 2010'da mezun oldu.