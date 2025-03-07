Ünlü iş insanı ihtişamlı evinin kapılarını ilk kez açtı! 'Tasarruf lambalı' köşk

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü iş insanı ihtişamlı evinin kapılarını ilk kez açtı! 'Tasarruf lambalı' köşk

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç rahmetli eşi Mustafa Koç ile yıllar önce dekore ettikleri Kandilli'deki Boğaz manzaralı köşkünün kapısını Admiddleeast dergisine açtı. Caroline Koç’un evinin her detayında ayrı bir sanat eseri bulunurken, malikane avizelerinin tasarruf ampullü olması dikkatlerden kaçmadı.

Fransa'dan İzmir'e taşındıklarını söyleyen Caroline Koç, büyük babasının yolculuğunun kuru meyve ticaretiyle başladığını anlattı. Bundan sonra ise, ana işleri olan tekstil fabrikaları kurduklarını belirtti.

Caroline Koç, eşi Mustafa Koç ile Kandilli’de 19. Yüzyıl’dan kalma konağındaki eserler büyülerken avizelerdeki tasarruf lambaları dikkat çekti.

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TASARRRUFLU AMPULLER DİKKATLERDEN KAÇMADI

Odalarını tek tek gezdiren Caroline Koç, evinin her detayında ayrı bir sanat eseri bulunurken, fotoğraf detaylarına takılan bir karede avizenin içerisindeki tasarruflu ampuller dikkatlerden kaçmadı.

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