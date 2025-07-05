Ünlü iş insanı ile aşk iddiası! Nilsu Berfin Aktaş’tan şaşırtan hamle...

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Ünlü iş insanı ile aşk iddiası! Nilsu Berfin Aktaş’tan şaşırtan hamle...

Son dönemlerde rol aldığı Şakir Paşa Ailesi dizisi ile adından Söz ettiren ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’ın iş insanı Tolga Aykut ile aşk yaşadığı dedikodulari ortalığı karıştırdı. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından genç oyuncudan dikkat çeken bir hamle geldi.

Kuzey Yıldızı, İlk Aşk, Benim Hayatım Ve Şakirpaşa Ailesi gibi projelerde yer alan genç ve başarılı oyuncu Nilsu Berfin Aktaş oyunculuğu ve özel hayatıyla son dönemlerde sık sık dikkatleri üzerine çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde genç oyuncunun eş insanı Tolga Aykut ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar hem sosyal medyada tartışma yaratmış hem de magazin gündeminde çok konuşulmuştu. Bu iddiaların ardından genç oyuncudan dikkat çeken bir hamle geldi

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Tolga Aykut’un Instagram hesabında paylaştığı bir fotoğrafın altına yorum yapan oyuncu, bu hareketiyle aşk iddialarının doğru olduğu yönündeki fikrin doğru olduğunu güçlendirdi.

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