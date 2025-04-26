Ünlü iş insanı isyan etti: Umutlarımız suya düştü, dayanacak gücümüz kalmadı

Muğla’nın Sarıgerme ilçesinde yapılan Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nın açılında konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç ekonomideki tablodan memnun olmadıklarını kaydetti.

Ardıç, Mehmet Şimşek'in göreve geldiği süreye denk gelen, 22 aylık zaman dilimine işaret ederek sanayinin bu süreçte zorlanmasına rağmen düzelme umuduyla ayakta kaldığını belirtti.

Enflasyon görünümündeki iyileşmeyi takip ettiklerini belirten Ardıç, son bir ayda yurt içinde yaşanan gelişmelerin beklentileri olumsuz etkilediğini kaydetti.

19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile ekonomik göstergeler alarm vermiş, bu siyasi hamelenin ekonomiye faturası sonraki günlerde giderek açığa çıkmıştı.

Borsa İstanbul'daki sert düşüşün ardından Merkez Bankası 20 Mart'ta ara toplantı almıştı.

Ardış ise 17 Nisan’daki MB toplantısına işaret ederek, 250 baz puanlık indirim ile politika faizinin yüzde 40’lara ineceğini beklediklerini anımsattı:

“Bugün geldiğimiz nokta gecelik borç verme faizinin yüzde 49 çıkmasıyla, aslında faizlerde 9 puanlık bir artışı ile karşı karşıya kaldık”

Ekonomim'in haberine göre, dezenflasyon programının 22 aydır devam ettiğini söyleyen Ardıç, sanayicilerin hem yüksek enflasyon hem de bunun yarattığı çoklu tahribatla ayakta kalmaya çalıştığını, tüm umutlarının enflasyonda iyileşmeyle birlikte faizin de makul seviyeye gelmesi olduğunu anlattı ve “Maalesef yine başa döndük” dedi.

Enflasyonla mücadelede kontrolün kaybedilmemesi gerektiğinin altını çizen Ardıç, şöyle konuştu:

"Ama artık dayanacak gücümüz de kalmadı. Yüzde 60’ların üzerine çıkan bir kredi maliyeti ile sanayicinin, bırakın yatırım yapmayı, üretimine devam edebilmesi bile mümkün değildir”

"NASIL ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GELECEĞİZ?"

Dünyadaki gelişmelerin küresel üretim üssü olma fırsatı verirken, krediye ulaşmanın ve maliyetinin yüksek olduğu ortamda fırsatların nasıl değerlendirileceğini soran Ardıç, şöyle devam etti:

“Nasıl üretim üssü haline geleceğiz? İhracat ve istihdamı nasıl arttıracağız? Bu noktada; enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan para politikasının, tüketime yönelik krediler kısıp, üretim için kullanılan kredilerin arttırılması gerekiyor. Fiyat artışı sadece talep fazlalığından değil aynı zamanda arz açığından ortaya çıkar. Üretmediğimiz malın fiyatı yükselir”

GIDA ENFLASYONU UYARISI

Ardıç, yüksek seyreden enflasyonun yanı sıra, zirai don felaket nedeni ile önümüzdeki dönemde gıda enflasyonunun ürkütücü boyutları ile karşı karşıya kalınabileceği uyarsında bulundu.

Gıda enflasyonun ekonomik mesele olmaktan öte, toplumsal istikrar, halk sağlığı ve sosyal adalet gibi alanları da yakından ilgilendiren çok boyutlu bir sorun olduğunu söyleyen Seyit Ardıç şöyle devam etti:

“Toplumsal refah üzerinde derin etkiler yaratan gıda enflasyonu kontrol altına alınmalıdır. Halkımızın temel gıdaya erişim imkânlarının korunması için etkin politikalar geliştirilmelidir”

Feodalizmin sona ermesiyle kapitalizmin yükselmesinin tarihsel bir zorunluluk olarak toplumsal yapının evrimi olarak görülebileceğini ifade eden Ardıç, şu tespiti dile getirdi:

“Kapitalizm, yalnızca feodalizmin zayıfladığı bir dönemde değil, aynı zamanda yeni ekonomik fırsatlar ve bireysel özgürlük anlayışının ön plana çıkmasıyla da şekillendi. Bugün ise tekno-feodalizm adında yeni bir ekonomik düzenle kapitalizm dönüşüm sürecine giriyor.”

Az sayıda şirketin kontrolünde bulunan devasa dijital mülkiyetin bu şirketlerin büyük hissedarlarına olağanüstü politik ve sosyal güç kazandırdığını bildiren Ardıç, teknoloji devlerinin çıkarları uğruna Trump’ın yanında bulunduğunu anlattı.

Ardıç, teknofeodalizmin ciddi güç dengesizlikleri ortaya çıkardığını, zayıf olanın iyice ezildiğini söyledi.

ASO Teknoloji Üssü ihracata 1.5 milyar dolar katkı sağlayacak

ASO’nun hazırlıklarını sürdürdüğü 1.2 milyon m2’lik ASO Teknoloji Üssü hakkında da bilgi veren Ardıç, fizibilite çalışmalarının tamamlandığını kaydetti ve tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte 843 firma, 18 bin yeni nitelikli istihdam ve 1,5 milyar dolar ihracata katkı öngörüldüğünü ifade etti.

ASO olarak teknolojinin üssü Ankara’da Ankara Kalkınma Ajansı ile birlikte serbest bölge kurulması çalışmalarına başlandığı bilgisini veren Seyit Ardıç şöyle konuştu:

“Temelli sanayi havzasında mülkiyeti bize ait ve 4.2 milyon metre kare alan üzerinde Serbest Bölge kurulum sürecini başlatacağız”

Ankara’da bir serbest bölge olmamasının ‘eksiklik’ olduğunu söyleyen Ardıç, şehrin katma değerli ihracat, teknoloji gibi alanlarda önde geldiğini bildirdi. Ardıç, serbest bölgenin kentin ekonomik yapısının dönüşümü ve uluslararası ticarette daha etkin rol üstlenme potansiyelini ortaya çıkacağını ifade etti.