Ünlü iş insanı Mehmet Kazım Sertdemir ve eşine kızlarından son veda! Feci kazada hayatları kaybetmişlerdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ünlü iş insanı Mehmet Kazım Sertdemir ve eşine kızlarından son veda! Feci kazada hayatları kaybetmişlerdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden iş insanı Mehmet Kazım Sertdemir ve eşi Seniye Sertdemir, İzmir'de toprağa verildi. Çiftin kızı Ceren Sertdemir, tabutların başında gözyaşı döktü.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren iş insanı Mehmet Kazım Sertdemir (71) ile eşi Seniye Sertdemir (72), İzmir'de toprağa verildi.

nlu-is-insani-mehmet-kazim-sertdemir-ve-esine-kizlarindan-son-veda-feci-kazada-hayatlari-kaybetmislerdi-yenicag-6.jpg

Kaza, önceki gün saat 22.30 sıralarında Mavişehir Mahallesi Fazıl Say Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Kazım Sertdemir'in kontrolünü yitirdiği 35 CER 11 plakalı otomobil, karşı şeride geçip R.A. (42) yönetimindeki 35 BFB 374 plakalı otomobille çarpıştı.

nlu-is-insani-mehmet-kazim-sertdemir-ve-esine-kizlarindan-son-veda-feci-kazada-hayatlari-kaybetmislerdi-yenicag-1.jpg

Kazada sürücüler ile araçlardaki Seniye Sertdemir (72) ve H.N.E. (29) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Menemen ilçesindeki Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan iş insanı Mehmet Kazım Sertdemir ve eşi Seniye Sertdemir, kurtarılamadı. Sertdemir çiftinin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Ünlü iş insanı ve eşi feci kazada hayatını kaybetti! Duayen sanayiciydi...Ünlü iş insanı ve eşi feci kazada hayatını kaybetti! Duayen sanayiciydi...

nlu-is-insani-mehmet-kazim-sertdemir-ve-esine-kizlarindan-son-veda-feci-kazada-hayatlari-kaybetmislerdi-yenicag-2.jpg

KIZLARI TABUTA YASLANIP, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Otopsi işlemleri sonrası cenazeler, yakınlarına teslim edildi. Mehmet Kazım Sertdemir ve eşi Seniye Sertdemir çifti için öğle vakti Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde tören düzenlendi.

nlu-is-insani-mehmet-kazim-sertdemir-ve-esine-kizlarindan-son-veda-feci-kazada-hayatlari-kaybetmislerdi-yenicag-4.jpg

Cenazeye; Sertdemir çiftinin kızları Ceren Sertdemir Yavuz, damadı Mehmet Yavuz, Saniye Sertdemir'in kız kardeşleri Zafer Varvil, Zuhal Kireççi ve Behiye Uca ile Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Başkanı Cenk Karace, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu ile iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybettiÜnlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

nlu-is-insani-mehmet-kazim-sertdemir-ve-esine-kizlarindan-son-veda-feci-kazada-hayatlari-kaybetmislerdi-yenicag-5.jpg

nlu-is-insani-mehmet-kazim-sertdemir-ve-esine-kizlarindan-son-veda-feci-kazada-hayatlari-kaybetmislerdi-yenicag-6.jpg

nlu-is-insani-mehmet-kazim-sertdemir-ve-esine-kizlarindan-son-veda-feci-kazada-hayatlari-kaybetmislerdi-yenicag-7.jpg

nlu-is-insani-mehmet-kazim-sertdemir-ve-esine-kizlarindan-son-veda-feci-kazada-hayatlari-kaybetmislerdi-yenicag-8.jpg

Ünlü iş insanının ölümünde şoke eden yeni detaylar! Sır perdesi aralanıyor mu?Ünlü iş insanının ölümünde şoke eden yeni detaylar! Sır perdesi aralanıyor mu?

nlu-is-insani-mehmet-kazim-sertdemir-ve-esine-kizlarindan-son-veda-feci-kazada-hayatlari-kaybetmislerdi-yenicag-9.jpg

Kızları Ceren Sertdemir, başını anne ve babasının tabutuna yaslayıp dakikalarca gözyaşı döktü. Sertdemir çifti, namazın ardından Yukarı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ünlü iş insanı Mehmet Kazım Sertdemir ve eşine kızlarından son veda! Feci kazada hayatları kaybetmişlerdi

Son Haberler
İsrail'den yeni Filistin hamlesi: 50 kişi gözaltında
İsrail'den yeni Filistin hamlesi: 50 kişi gözaltında
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ile görüştü
Kurtulmuş, Eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ile görüştü
Edirne'de 'Dalton Çetesi' çökertildi
Edirne'de 'Dalton Çetesi' çökertildi
Yapılan tatbikat gerçeği aratmadı
Yapılan tatbikat gerçeği aratmadı
Marmaris Belediyesi Ramazan geleneğini bozmadı
Marmaris Belediyesi Ramazan geleneğini bozmadı