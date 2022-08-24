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  • Ünlü iş insanını bile isyan ettiren kebap faturası. Tam 82 bin lira. Siz siz olun buradan içeri sakın girmeyin

Ünlü iş insanını bile isyan ettiren kebap faturası. Tam 82 bin lira. Siz siz olun buradan içeri sakın girmeyin

Ünlü iş insanı Murat Cevahir, Bodrum’da gittiği kebapçıda 82 bin lira hesap gelince isyan etti.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 08:58
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 08:59
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Ünlü iş insanı Murat Cevahir Bodrum'da gittiği kebapçıda 82 bin lira hesap gelince isyan etti

Ünlü iş insanını bile isyan ettiren kebap faturası. Tam 82 bin lira. Siz siz olun buradan içeri sakın girmeyin
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Yaz sezonunun başlamasıyla Bodrum’daki restoranların ve sahil mekanlarının fiyat listesi ve servis ücreti gündem oldu. Türkiye'nin önde gelen tatil beldelerinden Bodrum’daki bazı mekanlar gelen müşterilerden hem kuver hem de servis bedeli olarak yüzde 10 ücrete katmaya başladı.

Neredeyse her sene Bodrum’da yüksek fiyatlar konuşuluyor. Ancak bu yıl fiyatlar ekstra yüksek. Fiyatlarla ilgili yaşanan şaşırtıcı haberlere bir yenisi daha geldi.

Sabah’tan Evren Abdullahoğlu’nun haberine göre, iş insanı Murat Cevahir, önceki gün üç arkadaşıyla Yalıkavak'taki bir kebapçıya gitti.

9 BİN LİRA HİZMET BEDELİ

Grup, meze, et çeşitleri ve içecekler söyledi. Gece sonunda dörtlü hesabı görünce büyük şok yaşadı. Masaya gelen adisyonda 82 bin lira yazıyordu. Ayrıca hesaba 9 bin 500 lira da hizmet bedeli eklenmişti.

İSYAN ETTİLER

Hesabı gören grup, duruma çok sinirlenerek isyan etti. Cevahir, mekandaki görevlilere tepki gösterdi. Görevlilere sinirlenen Cevahir "Yediğimiz ve içtiğimiz ürünlerin bedeli bu olamaz. Çok fahiş bir hesap çıkarttınız. Bunu kabul edemeyiz" dedi.

7 BİN LİRA İNDİRİM YAPILDI

Grubun isyanı dakikalar geçtikçe daha da çok arttı. Bunun üzerine mekan çalışanları tarafından 7 bin 297 lira indirim yapıldı. Olay, sosyal medyada da gündem oldu.

KUVER NEDİR?

Restoranlarda örtü ile beraber servis edilen çatal, kaşık, şamdan, tuzluk vb. eşyaların servise sunulmasından dolayı müşteriden alınan ücret anlamına geliyor.

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HİLMİ BEKMEZCİ
24.08.2022 19:41
BU ARKADAŞ BU MEKANIN NE KONUMDA OLDUGUNU BİLİYORDU HAVA ATMAK İÇİN GİTTİGİ BELLİ AZ.BİLE ALMIŞLAR NORMAL VATANDAŞ GİBİ BAKKALDAN PEYNİR EKMEK ZEYTİN ALSAYMIŞ.VATANDAŞ ONUDA BULAMIYOR  
 
Türük Bilge
24.08.2022 14:09
Şunu anlayın. Geri kalmış ülkelerin milyar dolar kazanan, karanlık, mafyatik ultra zenginleri olur. Onlara özel ultra pahalı mekanlar bulunur. Bu arkadaş yanlışlıkla oraya girmiş.  
 
Mehmet Tok
24.08.2022 13:34
Şu kebapçının adını verin de Bodrum'a yolumuz düşerse yanlışlıkla içeri girmeyelim. Hoş Bodrum'da nereye gitseniz feci kazık yiyorsunuz. En doğrusu Bodrum'a gitmemek galiba.  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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