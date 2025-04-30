Ünlü iş insanı Ömer Tolon’un feci ölümü! 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ünlü iş insanı Ömer Tolon’un feci ölümü! 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, go-kart pistinde geçirdiği kazada ağır yaralanan iş insanı Ömer Tolon, tedavi gördüğü hastanede 74 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 15 Şubat'ta Aydın'ın Nazilli ilçesindeki go-kart pistinde meydana geldi. Tolon Global Makina San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tolon, go-kart pistinde geçirdiği kazada ağır yaralandı.

AĞIR YARALANDI

Tolon, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tolon, buradaki müdahale sonrası ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavi gören Tolon, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Ömer Tolon'un cenazesinin 2 Mayıs'ta İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Camii'nde, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Tolon'un vefatı, ailesi ve iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.

İş insanı, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İş insanı, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İş insanı, 74 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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