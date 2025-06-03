Ünlü iş insanı yalı kıyısında balık tuttu

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan 'Zarif Mustafa Paşa Yalısı' olarak bilinen Beykoz'daki yalısında, pazar sabahı ilk iş balık tuttu.
Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, sosyal medya hesabından pazar günü aktivitesini paylaştı.
Patronlar Dünyası'ndaki habere göre önce kürek çekenleri, ardından yelkencileri video kaydına alan Demet Sabancı, olta takımını eline aldı.
Yalısının bahçesinde balık tutan Sabancı, o kareleri 'Pazar bereketi' notuyla paylaştı.