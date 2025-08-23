Ünlü iş insanı Yunanistan'da kaza geçirdi. Ölümle pençeleşiyor

Londra merkezli fintech şirketi Volt’un kurucusu ve Velocity'nin CEO’su Tom Greenwood, Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda ATV kazası geçirdi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre; kaza Tom Greenwood'un tatil yaptığı Yunanistan'ın turistik adası Mikonos'ta önceki gün gerçekleşti.

ATV kazası sonrası Greenwood'un belden aşağısında çok sayıda kırık oluştu.

İlk tedavisi Mikonos Sağlık Merkezi'nde yapılan Greenwood'un burada kalbi durdu.

Sonrasında hava ambulansla nakli düşünüldü fakat bu plan Tom Greenwood'un yaşam şansının düşük olması değerlendirildiği için iptal edildi. Yunanistan Ulusal Acil Durum Merkezi (EKAB) akabinde Greenwood'un başkent Atina'daki Nikai Hastanesi'ne havadan sevkini organize etti.

Uçuş sırasında doktorlar Greenwood'u sürekli hayata döndürmeye çalıştı. Hastaneye varıldığında ise yaşam destek ünitesine bağlanan ünlü iş adamı saatler süren bir ameliyata alındı. Avrupa'da dijital bankacılığın kritik isimlerinden biri olarak görülen Tom Greenwood'un sağlık durumunun stabil olduğu fakat ciddiyetini koruduğu açıklandı.

TOM GREENWOOD KİMDİR?

Greenwood, Avrupa'nın dijital bankacılık sektöründe önde gelen bir figür olarak kabul ediliyor. 2019 yılında, gerçek zamanlı ödemeler ve açık bankacılık hizmetlerinde önemli bir oyuncu haline gelen Volt'u kurdu. Şirket, işletmelerin ve tüketicilerin Avrupa genelinde işlem yapma şekillerini yeniden şekillendirmeye yardımcı oldu.

