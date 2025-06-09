Ünlü iş insanın acı günü...

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Ünlü iş insanın acı günü...

Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik’in amcası, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik ve Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Çelik’in babası Mustafa Çelik, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik’in amcası, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik ve Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Çelik’in babası Mustafa Çelik, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Çelik’in cenazesi, ikindi namazına müteakip Üsküdar’daki Çamlıca Çilehane (İlam) Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

3fe5358e-cba6-4ba7-9f14-3dec99f0adde-w.jpeg

Cenaze törenine İstanbul Valisi, İstanbul Emniyet Müdürü ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem’in yanı sıra iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Son Haberler
İmamoğlu'ndan duygu dolu Ferdi Zeyrek paylaşımı!
İmamoğlu'ndan duygu dolu Ferdi Zeyrek paylaşımı!
Barcelona'dan ayrılan Lenglet, Atletico Madrid'e transfer oldu
Barcelona'dan ayrıldı Atletico Madrid'e transfer oldu
İstanbul girişinde trafik kilitlendi
İstanbul girişinde trafik kilitlendi
Ünlü iş insanın acı günü...
Ünlü iş insanın acı günü...
İstanbul’da tüyler ürperten olay! Cesedi halıya sarılı bahçede bulundu: 4 çocuk babasıydı
İstanbul’da tüyler ürperten olay! Cesedi halıya sarılı bahçede bulundu