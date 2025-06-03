Ünlü iş insanın kızının şalvarlı görüntüleri gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İş insanı Cem Boyner'in kızı Elif Boyner, köy ziyaretinde şalvar giyip def çalarak ilahi söylediği anlar çok paylaşıldı.

İş insanı Cem Boyner’in kızı Elif Boyner, bir süredir şehir yaşamını geride bırakıp Eskişehir’in Sazak köyüne yerleşmişti.

Doğayla iç içe sade bir hayat süren Boyner, Instagram'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Sosyal medyada aktif olan Elif Boyner, sık sık ilahi söylediği ve def çaldığı anları takipçileriyle paylaşıyor. Daha önce “El emeği, göz nuru, kadın sazı, gönül sözü” mottosuyla tanınan Ayna Ayna topluluğuyla da bir araya gelmişti.

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Boyner son olarak Sazak köyünden kareler eşliğinde, “Resul Kızı Fatıma” ilahisini seslendirdiği görüntüleri yayınladı. O anlar, “Elif Boyner’in köyündeyiz” notuyla paylaşıldı.

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