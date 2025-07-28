Ünlü iş insanına gözaltının sır perdesi aralandı! Fatih Altaylı'nın sponsoruydu...

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın ve Onlar TV’nin sponsoru olarak da bilinen kriptocu Gökalp İçer, uyuşturucu temini ve adam öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Yandaş yazar Mahmut Övür ise 24 Temmuz tarihli köşe yazısında detayları aktardığı ortaya çıktı. Övür, kızın öldüğünü söylerken, ifadeye çağrılan İçer’in, "Uyuşturucuyu ortak aldık" sözleriyle savunduğunu söyledi.

UYUŞTURUCU OLAYINI YANDAŞ ÖNCEDEN DUYURMUŞ

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, uyuşturucu temini ve adam öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla dün tekrardan gözaltına alındı. Olayın detaylarına ilişkin 24 Temmuz’da Yandaş yazar Mahmut Övür’den gelmişti.

MASLAK'TA ARA SOKAKTA UYUŞTURUCU ALMIŞLAR İDDİASI

Ünlü kriptocu İçer’in tanıştığı genç avukat kadınla geceyi evinde geçirirken Maslak'taki bir ara sokaktan aldıkları uyuşturucuyu kullanmaya başladıklarını söyleyen Över, “bir süre sonra genç kadın kendini kaybeder ve kriz geçirir. Hemen ambulans çağrılır ve en yakın hastaneye götürülür. Ancak durum hiç açıcı değildir; genç kadın yoğun bakıma alınır ve ailesine haber verilir” dedi.

"UYUŞTURUCUYU ORTAK ALDIK"

İçer'in şoförünü hastanede bırakıp hızla evine döndüğü ve evinde geniş bir temizlik yaptığını iddia eden Övür, “Olay polise bildirilince de ilk inceleme başlar ve İçer ifade için çağrılır. Hatalarla dolu olması bir yana, ortada ilginç bir ifade tutanağı var. Araya "hatırlı" isimler mi girdi yoksa cinlik mi yaptı bilemem ama hem zengin adamın "Uyuşturucuyu ortak aldık" sözü kayıtlara geçti hem de ifadesi alındıktan sonra salıverildi” şeklinde konuştu.

GENÇ KIZIN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Yoğun bakıma alınan genç avukatın bir süre sonra "beyin ölümü"nün gerçekleştiğini Övür açıkladı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 14.07.2025 günü uyuşturucu madde kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan ve hastanede yoğun bakımda/komada olan ve halen hayati tehlikesi devam eden G.Ç. isimli mağdura uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan şüpheli G.İ. hakkında uyuşturucu madde temin etme ve olası kastla öldürmeye teşebbüs etme suçlarından hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından verilen gözaltı talimatı üzerine şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.