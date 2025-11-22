Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) eski başkanlarından Mustafa Kemal Ulusu'nun oğlu Atilla Ulusu'nun evi soyuldu. TV100'de yer alan habere göre, iş insanı Ulusu, apartmanı ve dairesini ilaçlatmak için bir kişiyle görüştü.

İlaçlama için anlaşmaya varan Ulusu, işlemler sırasında evden ayrılırken döndüğünde çalışanların işlerini bitirdiğini ve apartmandan ayrıldıklarını gördü.

FIFA PLAKETİ DE KAYIP

Olayın üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından odasındaki kasadan eşyalarını almak isteyen iş insanı, hayatının şokunu yaşadı. Eşyalarının yerinde olmadığını gören Ulusu, kasasının vidalarının gevşetildiğini fark etti.

İş insanının iddiasına göre piyasa değeri bir milyon lira olan iki adet saati, bir miktar dövizi ve değerli birkaç eşyası kayıplara karıştı.

İş insanının TFF eski başkanlarından Mustafa Kemal Ulusu'ya ait ve bir dönem FIFA tarafından verilen plaket de kaybolan eşyalar arasında yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.