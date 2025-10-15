Türk ekonomisinde yüksek faiz ve enflasyon, düşük kur politikası ve finansmana erişimdeki sorunlar büyük şirketleri de etkiledi. Bundan en çok nasibini alan sektör ise tekstil oldu. Hatta pek çok sektörde iflaslar rekor seviyeye geldi.

Son günlerde ise ekonominin kötü gidişatına ülkenin ünlü iş insanları tarafından dile getirilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Spor ve Eğitim Merkezi açılışına katılan iş insanı Adnan Polat, düşük kur ve yüksek enflasyonu işaret ederek, “İhracat geliri bu nedenle maliyetleri karşılayamıyor. Sanayiyi bu baltalıyor” ifadelerini kullanmıştı.

KİĞILI: BİZİ BÜYÜK BİR FELAKET BEKLİYOR

Bugün ise Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ve LC Waikiki'nin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de tekstil sanayisindeki iflaslara değindi.

Ekonomim'nin haberine göre; Artaş Holding'in düzenlediği panelde konuşan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, “Bizi büyük bir felaket bekliyor, 6 ay sonra ürün bulamayacağız. Devlet, hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı” dedi.

KÜÇÜK: ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Hizmet sektöründe 59 ülkede 1.300'ün üzerinde mağazası bulunan LC Waikiki'nin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ise “Zor bir dönemden geçiyoruz ama önemli olan etki alanımızda daha iyi ne yapabilirize odaklanmak. Enflasyonu, faizi indirme imkânınız yok ama işlerimizi nasıl daha iyi hale getirebilir, maliyetleri nasıl daha iyi yönetebilirize odaklanmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

İLK SES YÜKSELTEN TÜSİAD OLMUŞTU

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda TÜSİAD tarafından ‘enflasyon’ üzerinden hükümeti eleştirirken, yargıda da ‘güvensizlik’ oluştuğu belirtilmişti. Erdoğan ise TÜSİAD başkanlarının açıklamalarına “hadlerini açtılar” sözleriyle çıkışmıştı. Bu çıkışın ardından TÜSİAD’ın 2 başkanı gözaltına alınmış sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.