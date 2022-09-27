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  • Ünlü iş kadınından ‘müstehcen video’ davası. Hizmetçisi gizlice çekmiş

Ünlü iş kadınından ‘müstehcen video’ davası. Hizmetçisi gizlice çekmiş

Evinde çalışan hizmetlisi Saknoza S. tarafından müstehcen görüntüleri gizlice kayda alınan iş kadını Ece Kurdoğlu, durumu fark eden diğer hizmetli Gülnaz P. tarafından uyarılınca öğrendi. Kurdoğlu, görüntüsünü kaydeden Saknoza S.'nin iş akdini feshettikten sonra savcılığa şikayet etti.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 10:32
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Ünlü iş kadını Ece Kurdoğlu'ndan ‘müstehcen video’ davası. Hizmetçisi gizlice çekmiş

Ünlü iş kadınından ‘müstehcen video’ davası. Hizmetçisi gizlice çekmiş
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Ünlü iş kadını Ece Kurdoğlu'nun gizlice müstehcen videosunu çeken hizmetli hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah’ta yer alan habere göre, Arbeta Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ece Kurdoğlu, İstanbul Beşiktaş'taki ikamet ediyordu. Genç kadının evinde iki temizlik görevlisi vardı. İddiaya göre 25 Şubat günü hizmetlilerinden Gülnaz P., iş kadınının yanına gelerek diğer hizmetlinin evde gizlice müstehcen videolar çektiğini söyledi.

Kurdoğlu, duydukları sonrası diğer hizmetli Saknoza S.'yi yanına çağırarak durumu sordu. Fakat 36 yaşındaki genç kadın, diğer hizmetlinin kendisini yanlış anladığını söyleyerek iddiaları reddetti.

İş kadının sırtına ve vücuduna krem sürerken yanlışlıkla video kaydına bastığını söyleyen genç kadın, bu videoyu gören Gülnaz'ın kendisini yanlış anladığını söyledi. Fakat iş kadını, kendisinin videosunu habersiz şekilde çeken hizmetlisinden şikâyetçi olarak iş akdini feshetti. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 ay önce iş kadının evinde çalışmaya başlayan genç yardımcının ifadesi alındı. Ece Kurdoğlu'nun müstehcen görüntülerini çekmediğini ileri süren hizmetli, burada da amacının suç işlemek olmadığını söyledi.

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alıkınık
27.09.2022 10:53
türkyokmudu  
 
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