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Ünlü iş kadını E.K görüntülerini gizlice çeken hizmetçisine dava açtı

Evinde çalışan hizmetlisi Saknoza S. tarafından müstehcen görüntüleri gizlice kayda alınan iş kadını E., durumu fark eden diğer hizmetli Gülnaz P. tarafından uyarılınca öğrendi. E, görüntüsünü kaydeden Saknoza S.'nin iş akdini feshettikten sonra savcılığa şikayet etti.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 10:32
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Ünlü iş kadını E.K görüntülerini gizlice çeken hizmetçisine dava

Ünlü iş kadını E.K görüntülerini gizlice çeken hizmetçisine dava açtı
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Ünlü iş kadını E.K'nınn gizlice müstehcen videosunu çeken hizmetli hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, işkadını E.K, İstanbul Beşiktaş'taki ikamet ediyordu. Genç kadının evinde iki temizlik görevlisi vardı. İddiaya göre 25 Şubat günü hizmetlilerinden Gülnaz P., iş kadınının yanına gelerek diğer hizmetlinin evde gizlice müstehcen videolar çektiğini söyledi.

E.K, duydukları sonrası diğer hizmetli Saknoza S.'yi yanına çağırarak durumu sordu. Fakat 36 yaşındaki genç kadın, diğer hizmetlinin kendisini yanlış anladığını söyleyerek iddiaları reddetti.

İş kadının sırtına ve vücuduna krem sürerken yanlışlıkla video kaydına bastığını söyleyen genç kadın, bu videoyu gören Gülnaz'ın kendisini yanlış anladığını söyledi. Fakat iş kadını, kendisinin videosunu habersiz şekilde çeken hizmetlisinden şikâyetçi olarak iş akdini feshetti. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 ay önce iş kadının evinde çalışmaya başlayan genç yardımcının ifadesi alındı. E.K'nun görüntülerini çekmediğini ileri süren hizmetli, burada da amacının suç işlemek olmadığını söyledi.

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Misafir
27.09.2022 12:23
Hizmetçi çalıştırıyorsanız telefonu mutlaka cebinde/çantasında olmalı. İşveren olarak kural koymalısınız.  
 
Aybuke
27.09.2022 11:51
Nerde oturduğu,nereli olduğu,sabıka kaydı ve kalıcı aile ikametgahı olan Türk hanımlarından çalışan almamaya sizler devam edin bakalım ,zenginlerin bu pintiliği sırf sgk yapmamak için ,inanılmaz!  
 
Hasan
27.09.2022 11:36
Kendi işini kendin yap.Yapamıyorsan eşine yaptır. Elin sümüklüsüne niye yaptırırsınki .Ya sümüğünü sürer yada çeker.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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