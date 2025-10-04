Ünlü isim ABD'de konuşulan altın fiyatını açıkladı. Gram altın 400 lirayken 'alın' diye yalvarmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü isim ABD'de konuşulan altın fiyatını açıkladı. Gram altın 400 lirayken 'alın' diye yalvarmıştı

Özel bir üniversitenin öğretim üyesi Ramazan Kurtoğlu, "Ben ons altın 4 bin dolar olur dediğimde gram altın 87 lira civarındaydı. Ons altın 5 bin dolar olacak deniyor ama Amerika'da kapalı kapılar arkasında şu an ons altın için 10 bin dolar konuşuluyor" dedi.

Öğretim üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, Ekol TV’de yayınlanan “Oylum Talu ile Haftasonu” programında altın fiyatlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kurtoğlu, ons altının 10 bin dolara yükseleceğini öne sürerek, “Amerika’da kapalı kapılar ardında bu rakam konuşuluyor” dedi.

1200x628.jpg

Gram altın 87 TL’yken ons altının 4 bin dolar olacağını tahmin ettiğini hatırlatan Kurtoğlu, bu öngörüsünün gerçekleştiğini vurguladı. Şu an gram altın alış fiyatı 5.206,73 TL, satış fiyatı 5.207,61 TL seviyesinde. Tam altın 34.976,03 TL, Cumhuriyet altını ise 35.073,00 TL’den işlem görüyor. Ons altın ise 3.886,77 dolar alış, 3.887,35 dolar satış fiyatıyla piyasalarda yer alıyor.

62662efebf21442c882b29ba.webp

Kurtoğlu, küresel piyasalardaki belirsizliklere dikkat çekerek, “Dünya tersine gidiyor. Savaş istenmez, ama bu bize bağlı değil” yorumunda bulundu. Türkiye’nin Osmanlı’dan beri sermaye ve eğitim sorununa çözüm bulamadığını belirten ekonomist, Yuan ve Ruble’nin geleceğin para birimi olacağı iddialarını eleştirdi.

28-ocak-2025-gram-altin-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-guncel-altin-fiyatlari-17380451649761.jpg

Altınla ilgili yorumlarım komplo teorisi sayıldı, ama gerçekler ortada” dedi. Ekim başında gram altın 17,25 TL artarak yüzde 0,33 değer kazandı. Yılbaşından bu yana ise gram altın, 2.994,70 TL’den 5.207,61 TL’ye yükselerek yüzde 72,90 prim yaptı. Kurtoğlu’nun 10 bin dolarlık tahmini, moderatör Oylum Talu’yu şaşırttı. Talu, “Hemen ata altını almaya gidiyorum” diyerek espriyle karşılık verdi.

rrrr.jpg

Son Haberler
Bu hafta borsa mı, altın mı, euro mu kazandırdı?
Bu hafta borsa mı, altın mı, euro mu kazandırdı?
Son ankette herkes ters köşe oldu! Saray’ın koridorlarında bu sonuçlar konuşuluyor…
Son ankette herkes ters köşe oldu! Saray’ın koridorlarında bu sonuçlar konuşuluyor…
Oyun oynarken ölümle burun buruna! Gözünden vuruldu: Polis magandayı arıyor
Oyun oynarken ölümle burun buruna! Gözünden vuruldu: Polis magandayı arıyor
MasterChef'e aşk itirafı damga vurdu! Yarışmacı 'Onunla konuşmam yasak' diyerek Danilo Şef'ten yardım istedi!
MasterChef'e aşk itirafı damga vurdu! Yarışmacı 'Onunla konuşmam yasak' diyerek Danilo Şef'ten yardım istedi!
Ünlü isim ABD'de konuşulan altın fiyatını açıkladı. Gram altın 400 lirayken 'alın' diye yalvarmıştı
Ünlü isim ABD'de konuşulan altın fiyatını açıkladı. Gram altın 400 lirayken 'alın' diye yalvarmıştı