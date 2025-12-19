Ara transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, ilk hamlesini gerçekleştirmeye çok yaklaştı.

'FENERBAHÇE VEERMAN'I 20 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDECEK'

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, 20 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinden yararlanarak Joey Veerman'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haberde, sarı lacivertli kulübün 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşma sağladığı ifade edildi.

İLK KEZ HOLLANDA DIŞINA ÇIKACAK

Bu sezon forma giydiği 22 maçta 15 gole katkı sağlayarak (8 gol, 7 asist) etkileyici bir performansa imza atan Veerman, transferin resmiyet kazanması halinde kariyerinde ilk kez Hollanda dışına çıkacak.