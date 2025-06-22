Ünlü isim hayatını kaybetti! Sağlık bakanı açıkladı

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yapımcı CineGenna Ajans sahibi Ahmet Selim Tuncer’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı X’ten paylaşımda bulunan Koca, “Yıllar yılı dostluk, arkadaşlık bağıyla birbirimize bağlı olduğumuz Ahmet Selim Tuncer sabaha doğru hayata veda etti” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, açıklamasının tamamında şunları söyledi,

“Bu veda karşısında söyleyebileceğim her söz duygularımı ifade etmekte yetersiz kalır. Yürekten hissediyorum ki; insan talihli ise, hayatında Ahmet Selim gibi ancak bir arkadaş ve ağabey olur. Başımız sağolsun, Rabbim mekȃnını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.

Selim Tuncer’in cenazesi 23 Haziran Pazartesi günü öğle namazını müteakip memleketi Ordu’nun Ünye ilçesinde kılınacak ve ardından defnedilecek.

AHMET SELİM TUNCER KİMDİR?

1959 yılında Ordu’nun Ünye ilçesinde dünyaya gelen Selim Tuncer, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü’nden 1984 yılında mezun oldu. Akademik kariyerine Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans yaparak devam etti. Yayıncılık ve dergi editörlüğüyle başladığı profesyonel yaşamında grafik tasarıma yönelen Tuncer, 1987 yılında reklamcılık dünyasına adım attı. 1992 yılında kurduğu Mass Ajans ile sektördeki yerini güçlendiren Tuncer, ilerleyen yıllarda Genna MCG çatısı altında yaratıcı iletişim stratejilerine imza attı.