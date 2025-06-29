Ünlü isim hayatını kaybetti! Sağlık sektörünün duayen ismiydi

Uzun yıllar sağlık sektöründe çeşitli görevler yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onursal Üyesi Opr. Dr. Mücahit Atmanoğlu 27 Haziran 2025 Cuma günü hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Atmanoğlu’nun vefatından sonra bir baş sağlığı mesajı paylaştı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi.

“Onursal Üyemiz Opr. Dr. Mücahit Atmanoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Sağlık sektöründe görev yaptığı uzun süre içerisinde gazetecilerle dayanışma içerisinde olan, önemli hizmetler veren onursal üyemizin ailesine, basın topluluğumuza baş sağlığı ve sabır diliyoruz.”

Mücahit Atmanoğlu’nun cenazesi 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Şakirin Camisi’nde kılınacak ikindi namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

MÜCAHİT ATMANOĞLU KİMDİR?

1931 yılında Diyarbakır’da doğdu.İlk-orta-lise tahsilini babasının memur oluşu nedeniyle yurdun değişik bölgelerinde okudu.1955 yılında istanbul Üniversitesi Tip Fakültesini bitirdi. Askerlik görevinden sonra Genel Cerrahi dalında ihtisasa başladı ve 1963 yılında Genel Cerrahi uzmanı oldu.1963-1980 yılları arasında Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri olarak çalıştı.S.S.K İstanbul Eğitim Hastanesi’nde Genel Cerrahi Klinik Şefi oldu.1974 yılında aynı hastaneye Baştabip olarak atandı. 1996 yılında Emekli olana kadar Baştabip görevi ile birlikte Genel Cerrahi Klinik Şefliğini beraber yürüttü.1978-1991 yılları arasında sürekli 13 yıl ve 1998-2000 yıllarında Sağlık Bakanlğı Yüksek Sağlık Şura Üyeliğinde bulundu.

1981-1991 yıllan arasında Baştabiplik ve Klinik Şefliği görevi ile beraber Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Bölge Sağlık Müdürü olarak görevini sürdürdü. Beş yıllık Sağlık Plan Çalışmalarının hazırlanmasında D.P.T.’de çalıştı.1996 yılında yaş haddi nedeni ile emekli oldu.1996 yılından itibaren Florence Nightingale Hastaneleri Tibbi Genel Koordinatörü ve İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Başhekim ve Tibbi Direktörü olarak görev yaptı. T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi kuruluşuna kadar, Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi olarak çalıştı. T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Kuruluşunu organize etmiş ve bu Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan vekili olarak görev yapmıştır. T.C. Kültür Üniversitesi Türk Böbrek Vakfı, Türkiye Şehitleri Koruma Vakfı Mütevelli Üyesi ve Türkiye İş Verenler Sendikası Konfederasyonu Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfi Yönetim Kurulu üyesidir.

Eşi Prof. Dr. Nuran Atmanoğlu Deri ve Zührevi hastalıklar uzmanıdır.