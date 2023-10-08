Ünlü isim Karabey rolünü oynayacak. Saplantı dizisine bir büyük isim daha geliyor

Editör: Osmancan EROK

Star TV’nin yakında seyirciyle buluşacak OGMPictures imzalı projesi Saplantı dizisi sete çıkıyor. Onur Seyit yaran, Nilsu Berfin Aktaş ve Erkan Petekkaya gibi ünlü oyuncuların yer alacağı dizi bir flaş isimle daha anlaştı.

ÜNLÜ İSİM KADRODA

Saplantı’da Onur Seyit Yaran (Babür), Nilsu Berfin Aktaş Sabah, Meltem Akçöl Simin, Baran Bölükbaşı Erkan, Nazlı Çetin’in (Çisil) ardından Erkan Petekkaya diziden gelen teklifi kabul etmişti. Türkan Derya’nın yöneteceği diziye ünlü aktör Mehmet Özgür'de katıldı.

Adı dizinin cast çalışmalarına başlandığı ilk günden beri Karabey rolü için geçen Mehmet Özgür’ün şirketle el sıkıştığı öğrenildi. Oldukça nüfuzlu Karadenizli bir iş insanı olan Karabey, Simin ve Erkan’ın dedesi olarak seyirci karşısına çıkacak.

OGM Pictures, peş peşe yeni projeleri seyirciyle buluşturmaya devam edecek. Çöp Adam dizisi ekrana veda edecek olan şirket, Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ile Asude Kalebek’i buluşturan Sakla Beni'nin ardından Saplantı ve Yan Oda dizilerini peş peşe sete çıkaracak.