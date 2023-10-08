Ünlü isim Karabey rolünü oynayacak. Saplantı dizisine bir büyük isim daha geliyor

Yeni sezon dizilerinden biri olan Saplantı yakında Star TV'de yayın hayatına başlayacak. Son olarak Erkan Petekkaya'nın kadrosuna dahil olduğu Saplantı dizisine bir ünlü oyuncu daha katıldı. Dizinin yapım şirketi OGM Pictures, Karabey rolü için ünlü isim ile el sıkıştı.

Ünlü isim Karabey rolünü oynayacak. Saplantı dizisine bir büyük isim daha geliyor

Editör: Osmancan EROK

Star TV’nin yakında seyirciyle buluşacak OGMPictures imzalı projesi Saplantı dizisi sete çıkıyor. Onur Seyit yaran, Nilsu Berfin Aktaş ve Erkan Petekkaya gibi ünlü oyuncuların yer alacağı dizi bir flaş isimle daha anlaştı.

ÜNLÜ İSİM KADRODA

Saplantı’da Onur Seyit Yaran (Babür), Nilsu Berfin Aktaş Sabah, Meltem Akçöl Simin, Baran Bölükbaşı Erkan, Nazlı Çetin’in (Çisil) ardından Erkan Petekkaya diziden gelen teklifi kabul etmişti. Türkan Derya’nın yöneteceği diziye ünlü aktör Mehmet Özgür'de katıldı.

640xauto-003.webp

Adı dizinin cast çalışmalarına başlandığı ilk günden beri Karabey rolü için geçen Mehmet Özgür’ün şirketle el sıkıştığı öğrenildi. Oldukça nüfuzlu Karadenizli bir iş insanı olan Karabey, Simin ve Erkan’ın dedesi olarak seyirci karşısına çıkacak.

640xauto-1-002.webp

OGM Pictures, peş peşe yeni projeleri seyirciyle buluşturmaya devam edecek. Çöp Adam dizisi ekrana veda edecek olan şirket, Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ile Asude Kalebek’i buluşturan Sakla Beni'nin ardından Saplantı ve Yan Oda dizilerini peş peşe sete çıkaracak.

Öne Çıkanlar
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Son Haberler
12,5 yıl hapisle aranan FETÖ firarisi eski binbaşı yakalandı Gündem
12,5 yıl hapisle aranan FETÖ firarisi eski binbaşı yakalandı
Anadolu Efes Bodrum'da hata yapmadı. Ligde ikide iki yaptı Spor
Anadolu Efes Bodrum'da hata yapmadı. Ligde ikide iki yaptı
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti Sağlık
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası harekete geçti
Edirne'de TEM kenarındaki ormanda yangın Gündem
Edirne'de TEM kenarındaki ormanda yangın
Çekmeköy'de arkadaşını 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü Gündem
Çekmeköy'de arkadaşını 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Beşiktaş'ta şok sakatlık. Acı içinde sahayı terk etti. Spor
Beşiktaş'ta şok sakatlık. Acı içinde sahayı terk etti.