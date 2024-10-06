Ünlü isimden hayranlarını korkutan açıklama: Sapığım var

"Samsak Döveci" türküsü ile tanınan Şarkıcı Elif Buse Doğan, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştığı bilgi pes dedirtti. Elif Buse Doğan, 'Beni takip eden bir sapığım var' dedi.

Son günlerde gündemdeki taciz haberlerinin artışı ile ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan'dan bir itiraf geldi.

Elif Buse Doğan, bir sapığının olduğunu söyledi ve yaşadığı tedirginliği aktardı.

KONU MAHKEMEYA TAŞINDI

Şarkıcı paylaşımında "Bütün yaz konserlerimi en önde izleyen ve tatile gittiğim ülkeye kadar beni takip eden bir sapığım var ve mahkemeye taşıdık konuyu bu olaydan sonra… Uzaklaştırma kararı çıktı ama başıma bir şey gelmeyeceğinin garantisi var mı? Bence yok…" dedi.