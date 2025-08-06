Ünlü isimden komisyon göndermeli tepki: Analar ağlamasın ama CHP'lilerin anaları hariç mi?

Ünlü programcı Armağan Çağlayan sosyal medya hesabı üzerinden Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın hastaneden yine cezaevine gönderilmesine isyan etti.

Analar ağlamasın. Analar ağlamasın, kimse artık ölmesin diye komisyon kurulsun. Komisyonun ismi ne olacak diye günlerce tartışılsın. İsmin içine demokrasi, falan ne varsa tıkıştırılsın. Ama Murat Çalık’ım anası ve yakınları ağlasın. Murat Çalık ölüme yaklaştırılsın. Herkese… — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) August 6, 2025

Sağlık sorunları nedeniyle ikinci kez tetkik yapılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bugün yeniden İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edilmişti. Çalık ailesi ile görüştürülmeden cezaevine gönderilince annesi fenalık geçirdi.

Son dakika... Murat Çalık hakkında karar!

Yaşanan olaya isyan eden Armağan Çağlayan mesajında şunları yazdı:

Murat Çalık'ın annesinin sözleri yürekleri yaktı

Analar ağlamasın. Analar ağlamasın, kimse artık ölmesin diye komisyon kurulsun. Komisyonun ismi ne olacak diye günlerce tartışılsın. İsmin içine demokrasi, falan ne varsa tıkıştırılsın. Ama Murat Çalık’ım anası ve yakınları ağlasın. Murat Çalık ölüme yaklaştırılsın. Herkese demokrasi , CHP’li belediye başkanları hariç mi ? Analar ağlamasın ama CHP’lilerin anaları hariç mi ?