Ünlü isimden korkutan açıklama! 'Yüzümde dolaşan paraziti görebiliyorum'

Ünlü oyuncu Fas'ta RHUGT'yi çektikten 6 ay sonra yüzünde anormallikler başladığını söyledi. Ünlü ismin, yüzünde dolaşan parazitleri görebildiğini söylemesi ise tüyleri diken diken etti.

52 yaşındaki ünlü oyuncu Brandi Glanville, yüzündeki şekil bozukluğunun nedenini bulabilmek için sağlık sigortasını tükettiği gibi varlığının büyük kısmını da harcadı. "Perişan haldeyim" diyen Glanville, yaşadığı zorlu süreci hayranları ile paylaştı.

I've been faking it. My face is worse than ever. It's literally melted away. When drs at cedars put me on IV antibiotics & fungal medication I was getting better I looked normal…