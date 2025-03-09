Ünlü isimden korkutan açıklama! 'Yüzümde dolaşan paraziti görebiliyorum'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü reality show yıldızı Brandi Glanville aylardır yüzündeki şişliklerin nedenini öğrenmek için mücadele veriyor. Brandi Glanville son açıklamasında "Yüzümde hareket eden paraziti görebiliyorum" dedi.

Ünlü oyuncu Fas'ta RHUGT'yi çektikten 6 ay sonra yüzünde anormallikler başladığını söyledi. Ünlü ismin, yüzünde dolaşan parazitleri görebildiğini söylemesi ise tüyleri diken diken etti.

52 yaşındaki ünlü oyuncu Brandi Glanville, yüzündeki şekil bozukluğunun nedenini bulabilmek için sağlık sigortasını tükettiği gibi varlığının büyük kısmını da harcadı. "Perişan haldeyim" diyen Glanville, yaşadığı zorlu süreci hayranları ile paylaştı.

YÜZÜNDE PARAZİT VAR

Glanville, X hesabından yaptığı açıklamada, yüzünde parazitler olduğunun düşünüldüğünü ve durumunun iyi olmadığını anlattı. Glanville "En iyi arkadaşım 2 haftadır yoğun bakımda ve iyileşmiyor. Yüzüm her zamankinden daha kötü. Kelimenin tam anlamıyla eridi" ifadelerini kullanarak hayranlarını üzdü.

HASTANE MASRAFLARINI KARŞILAYAMIYOR

Aldığı tedavinin maliyetini karşılayamadığını söyleyen Glanville, "Antibiyotik ve mantar ilacı verdiklerinde iyileşiyordum. Normal görünüyordum ama onlara devam edecek param kalmadı" dedi.

Glanville, yüzündeki bilinmeyen parazitin hareket ettiğini hissedebildiğini belirterek, "Sanki yüzümde işiyor ya da bebek doğuruyor gibi hissediyorum" dedi.

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