Ünlü isimden korkutan açıklama! 'Yüzümde dolaşan paraziti görebiliyorum'

Ünlü oyuncu Fas'ta RHUGT'yi çektikten 6 ay sonra yüzünde anormallikler başladığını söyledi. Ünlü ismin, yüzünde dolaşan parazitleri görebildiğini söylemesi ise tüyleri diken diken etti.

52 yaşındaki ünlü oyuncu Brandi Glanville, yüzündeki şekil bozukluğunun nedenini bulabilmek için sağlık sigortasını tükettiği gibi varlığının büyük kısmını da harcadı. "Perişan haldeyim" diyen Glanville, yaşadığı zorlu süreci hayranları ile paylaştı.

I've been faking it. I'm fucking https://t.co/DtiCKws8An best friend's been in the ICU for2 weeks &isn't getting better. My face is worse than ever. It's literally melted away. When drs at cedars put me on IV antibiotics & fungal medication I was getting better I looked normal… — Brandi Glanville (@BrandiGlanville) March 6, 2025

YÜZÜNDE PARAZİT VAR

Glanville, X hesabından yaptığı açıklamada, yüzünde parazitler olduğunun düşünüldüğünü ve durumunun iyi olmadığını anlattı. Glanville "En iyi arkadaşım 2 haftadır yoğun bakımda ve iyileşmiyor. Yüzüm her zamankinden daha kötü. Kelimenin tam anlamıyla eridi" ifadelerini kullanarak hayranlarını üzdü.

HASTANE MASRAFLARINI KARŞILAYAMIYOR

Aldığı tedavinin maliyetini karşılayamadığını söyleyen Glanville, "Antibiyotik ve mantar ilacı verdiklerinde iyileşiyordum. Normal görünüyordum ama onlara devam edecek param kalmadı" dedi.

Glanville, yüzündeki bilinmeyen parazitin hareket ettiğini hissedebildiğini belirterek, "Sanki yüzümde işiyor ya da bebek doğuruyor gibi hissediyorum" dedi.