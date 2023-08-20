Ünlü isimler 100 yılın marşlarını seslendirecek

Metin Özülkü ve Ömür Gedik, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel bir proje ile Cumhuriyet dönemi marşlarını 7’den 70’e herkesle buluşturuyor.

Ünlü isimler 100 yılın marşlarını seslendirecek

Editör: Özlem KIRAL

Proje 21 Ağustos’ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Kültür Yolu Festivalleri’nin Trabzon ayağında Sümela Kültür Yolu’nda izleyici ile buluşacak.

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O gün sahneye çıkacak olan Hande Ünsal, Ferda Anıl Yarkın, Güliz Ayla, Gökhan Tepe, Ömür Gedik ve Metin Özülkü hem kendi şarkılarını hem de 100 yılın marşlarını seslendirecek.

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Sanatçılar, “Gençlik Marşı”, “19 Mayıs Marşı”, “Öğretmen Marşı”, “İleri Marşı”, “Akdeniz Marşı” gibi örnekleri modern bir anlayışla yeniden yorumlayıp dans gösterileri ile sahneye taşıyacak. Proje, 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışında gerçekleşecek konserlerle devam edecek.

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