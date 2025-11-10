"Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri" olarak ilan eden, bir milleti esaretten kurtaran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 87 yıl geçti. Ünlü isimler de, 10 Kasım’a özel paylaşımlarıyla Atatürk’e olan sevgilerini sosyal medya hesaplarından dile getirdiler.

TARKAN

Sen yoksun ama her adımımızda yolumuza ışık tutmaya devam ediyorsun Atam. Sen rahat uyu, biz ilelebet izinde olacağız. Aydınlığa açtığın kapılar hiç kapanmayacak. O kapıların bekçisi olmaya devam edeceğiz.

TÜRKAN ŞORAY

Yıllar yılı artan hayranlıkla, minnetle, özlemle.. Kalbimdesin.

ATA DEMİRER

En büyük kaptan gösterdiğin yolda ilelebet... Ulu Önder Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz.

BURCU BİRİCİK

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe tüm gücümüzle yürüyoruz.

ÇAĞLA ŞIKEL

Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. Minnet ve özlemle...

DERYA BEDAVACI

Bir Atatürk'ü severim bir de Atatürk'ü seveni.

DOĞUKAN GÜNGÖR

İlelebet...

SEDA BAKAN

HÜLYA AVŞAR

10 Kasım Atatürk'ü anma Günü. 1881 - 1938...