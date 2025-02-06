Ünlü isimler inceleme altında! Bakanlığın listesi kabarık çıktı... Hadise, Bergüzar Korel, Serenay...

Düzenleme: Kaynak: Günaydın
Ünlü isimler inceleme altında! Bakanlığın listesi kabarık çıktı... Hadise, Bergüzar Korel, Serenay...

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın radarına ses sanatçıları ve oyuncular takıldı. 150 kişinin gelir beyanları ile gerçek gelirleri arasında uyumsuzluklar belirlendi. İşte listedeki ünlü isimler…

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, 150 kişinin gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk tespit edildiğini açıkladı.

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GELİRLERİNİ OLDUĞUNDAN DÜŞÜK GÖSTERDİLER

Yapılan denetimlerde Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan oyuncu ve ses sanatçılarının, gelirlerini olduğundan düşük gösterdikleri belirlendi.

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LİSTEDE ÇOK ÜNLÜ İSİMLER VAR

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; 150 kişilik ünlü listesinde Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Duman, Mert Demir, Bergüzar Korel, Hadise, Gülşen, Melike Şahin gibi isimler yer alıyor.

İlk aşamada tespit edilen bu sanatçılar, vergi müfettişleri tarafından gelirleri ve beyanları arasındaki farklılığı izah etmesi için davet edilecek.

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