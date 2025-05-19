Ünlü isimlerden 19 Mayıs paylaşımları! Milli uyanışın 106. yılı

Hülya Koçyiğit

“Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizlerin ellerinde yükselecek.” Başta Ata’mız, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı, rahmet ve özlemle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı kutluyorum.

Türkan Şoray

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun.

Bugün milli mücadenin, Samsun’da atılan ilk adımıyla, başladığı gün.

Bize bağımsız bir ülke armağan ettiği için, Ata’mızı her gün minnetle anıyoruz.

Erdal Beşikçioğlu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak yaktığı kurtuluş meşalesi, bugün gençliğimizin ellerinde yanmaya devam ediyor. Biz de bu meşaleyi gururla taşıyan Türk gençliğiyle, motosiklet kortejimizle Anıtkabir’e yürüdük. Çünkü biliyoruz ki, Cumhuriyet ancak gençlerle yaşar, gençlikle büyür! Bugün Etimesgut’ta bir bayram havası esiyor. Sabah Ata’mızın huzurundaydık, akşam ise meydanlarda binlerce yürekle aynı coşkuyu paylaşacağız. Duman sahnede, biz meydanlardayız! Bu coşku bizim, bu gelecek bizim! Kutlu olsun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı!

Kerem Alışık:

Bugün 19 Mayıs... Unutmaz bu gençlik geleceğe atılan umut dolu adımları... Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı bağımsızlığımızın, milli mücadelemizin ve Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Çağla Şıkel:

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı... 106 yıl önce Samsun'da yanan bir ateş tüm ülkeyi aydınlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Aynı gemideyiz paşam; dün, bugün, yarın, ilelebet...

Demet Akbağ: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Engin Altan Düzyatan: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Gizem Karaca: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Demet Akalın: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.