Ünlü isimlerden 19 Mayıs paylaşımları! Milli uyanışın 106. yılı

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü isimlerden 19 Mayıs paylaşımları! Milli uyanışın 106. yılı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı milli mücadele, tam 106 yaşında. Ünlü isimler bu özel günü unutmayarak sosyal medya hesaplarından kutladılar. İşte ünlü isimlerin paylaşımları…

3792117-6dfba29a80daf336dd19caef02be77df.jpg

Hülya Koçyiğit

“Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizlerin ellerinde yükselecek.” Başta Ata’mız, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı, rahmet ve özlemle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı kutluyorum.

3792117-761d4e74a5a2bd54548edf01c12d4884.jpg

Türkan Şoray

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun.

Bugün milli mücadenin, Samsun’da atılan ilk adımıyla, başladığı gün.

Bize bağımsız bir ülke armağan ettiği için, Ata’mızı her gün minnetle anıyoruz.

erdal.jpg

Erdal Beşikçioğlu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak yaktığı kurtuluş meşalesi, bugün gençliğimizin ellerinde yanmaya devam ediyor. Biz de bu meşaleyi gururla taşıyan Türk gençliğiyle, motosiklet kortejimizle Anıtkabir’e yürüdük. Çünkü biliyoruz ki, Cumhuriyet ancak gençlerle yaşar, gençlikle büyür! Bugün Etimesgut’ta bir bayram havası esiyor. Sabah Ata’mızın huzurundaydık, akşam ise meydanlarda binlerce yürekle aynı coşkuyu paylaşacağız. Duman sahnede, biz meydanlardayız! Bu coşku bizim, bu gelecek bizim! Kutlu olsun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı!

kerem-alisik.jpg

Kerem Alışık:

Bugün 19 Mayıs... Unutmaz bu gençlik geleceğe atılan umut dolu adımları... Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı bağımsızlığımızın, milli mücadelemizin ve Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

agla.jpg

Çağla Şıkel:

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı... 106 yıl önce Samsun'da yanan bir ateş tüm ülkeyi aydınlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Aynı gemideyiz paşam; dün, bugün, yarın, ilelebet...

demet-akbag.jpg

Demet Akbağ: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

3792117-e60ecae9f861b484d07e1730876daecf.jpg

Engin Altan Düzyatan: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

gizem-001.jpg

Gizem Karaca: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

demet-akalin-001.jpg

Demet Akalın: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Son Haberler
Dalgıçlar 19 Mayıs'ı su altında karşıladı
Dalgıçlar 19 Mayıs'ı su altında karşıladı
Muslera'nın penaltısı için sert sözler kullanmıştı! Mourinho geçmişte aynısını yapmış
Muslera'nın penaltısı için sert sözler kullanmıştı! Mourinho geçmişte aynısını yapmış
Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu Toplantısının adresi belli oldu
Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu Toplantısının adresi belli oldu
Ayı torpil yapmadı! Belediye başkanının evini yerle bir etti
Ayı torpil yapmadı! Belediye başkanının evini yerle bir etti
Kargaların alıp kaçmaları bitmiyor! Bu kez de yumurta alıp gitti
Kargaların alıp kaçmaları bitmiyor! Bu kez de yumurta alıp gitti