Ünlü isimlerden 23 Nisan paylaşımları!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1920 yılında açılmasıyla birlikte, Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel gün, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Ünlü isimlerde bu anlamlı günü unutmadı. Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

23 NİSAN’I UNUTMADILAR

Türkan Şoray: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk; "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

Hülya Koçyiğit

Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, yarınlara olan umudumuzun en güzel yansıması... O ışıltıyı her geçen gün parlatmak ise bizlerin en önemli görevi. Canım çocuklar, canım dünya çocukları... Barışın, sevginin ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünya sizinle mümkün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nız kutlu olsun. Bu bayramı dünyadaki tüm çocuklara armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı, minnet ve özlemle... Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105'inci yılı kutlu olsun.

Ajda Pekkan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

Demet Akbağ

Geleceğe umutla bakan çocuklar ve gençlerin özgürce hayal kurabileceği bir dünya dileğiyle... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Kenan Doğulu

Ata’m, senin yolundayız! Sonsuza dek kalbimizde iz bırakan vizyonunla, çocuklarımıza daha aydınlık yarınlar armağan etmeyi diliyorum. Bugün sadece bir bayram değil, bir milletin umudu, bir ülkenin kalbi... Çocuklarımızın gözlerindeki ışıkta senin hayalini görüyoruz. Yarınlarımızın, umutlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Başak Gümülcinelioğlu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.