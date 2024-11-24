Ünlü isimlerden 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımları

Ünlü isimler, 24 Kasım Öğretmenler Günü için birbirinden anlamlı mesajlarını sosyal medya üzerinden yayınladı. İşte o paylaşımlar...

TÜRKAN ŞORAY

"Başöğretmen Ata’mızın açtığı yolda yarınlarımız olan evlatlarımızı sizler yetiştiriyorsunuz. Kutsal bir mesleği icra ediyorsunuz. İyi ki varsınız öğretmenlerimiz.. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun."

EMRE ALTUĞ

"Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özenli ve saygıdeğer unsurlarıdır."

MUSTAFA SANDAL

"Başta Başöğretmenimiz Atatürk olmak üzere, bende emeği olan öğretmenlerimin ve tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun."

MÜJDE UZMAN

"Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve onun; doğrunun, iyinin ,güzelin, bilimin ışığında, bu çok değerli ve zor mesleği yüksek sorumluluk bilinciyle icra eden tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun! Emeklerinize sağlık, hakkınız ödenmez. Çok teşekkür ederiz."

İBRAHİM BÜYÜKAK

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, Öğretmenler Günü'nü çocukluğuna ait siyah önlüklü bir pozunu paylaşarak kutladı: "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."