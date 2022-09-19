19 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret

Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kaza yaptığı haberini alan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, oyuncu İbrahim Büyükak ve sunucu Hakan Ural, Ilıcalı’yı hastanede ziyaret etti.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 22:57
Takip Et

Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret

Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret
+
Aa
-

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun motosikletle ilerlediği sırada Sarıyer Kemerburgaz Caddesi’nde Recep K. idaresindeki 34 BJ 7850 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yere düşerek yaralanmıştı.

Sarıyer’de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Acun Ilıcalı’nın kolunun kırıldığı, kızının ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı’yı hastanede ziyaret etti. Ali Koç’un yanı sıra oyuncu İbrahim Büyükak ve ünlü sunucu Hakan Ural da hastaneye gelerek, Acun Ilıcalı’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
1
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
2
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
3
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
4
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
5
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
6
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
7
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿Dünyanın en çok para kazanan futbolcuları belli oldu: Sürpriz var
﻿Dünyanın en çok para kazanan futbolcuları belli oldu: Sürpriz var
﻿Dünyanın en çok para kazanan futbolcuları belli oldu: Sürpriz var
﻿Kadın polis memuru evinde ölü bulundu
﻿Kadın polis memuru evinde ölü bulundu
﻿Kadın polis memuru evinde ölü bulundu
﻿Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret
﻿Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret
﻿Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret
﻿İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı
﻿İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı
﻿İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.