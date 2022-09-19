﻿Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun motosikletle ilerlediği sırada Sarıyer Kemerburgaz Caddesi’nde Recep K. idaresindeki 34 BJ 7850 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yere düşerek yaralanmıştı.

Sarıyer’de bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Acun Ilıcalı’nın kolunun kırıldığı, kızının ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı’yı hastanede ziyaret etti. Ali Koç’un yanı sıra oyuncu İbrahim Büyükak ve ünlü sunucu Hakan Ural da hastaneye gelerek, Acun Ilıcalı’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.