Ünlü isimlerden Cumhuriyet mesajları: Yaşasın Cumhuriyet

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü isimlerden Cumhuriyet mesajları: Yaşasın Cumhuriyet

Cumhuriyetimizin 101. yılında bu anlamlı günü büyük bir coşku ve gururla kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz. Ünlü isimler de kişisel sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılını kutladı. İşte, ünlülerin mesajları...

6720081e626af919-w1200xh733.webp

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün temellerini attığı Cumhuriyetin ilanının üzerinden tam 101 yıl geçti.

burcu-kara-l5y8.webp

Ünlü isimler, 29 Ekim’i ve Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutluyor.

BURCU KARA

Ünlü oyuncu Burcu Kara, kişisel sosyal medya hesabından "Yaşasın Cumhuriyet" paylaşımında bulundu.

engin.webp

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. 101 yıl önce olduğu gibi, bugün de aynı kararlılık ve inançla: Yaşasın Cumhuriyet!"

emre-altug.webp

EMRE ALTUĞ

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"

turkan.webp

TÜRKAN ŞORAY

"Atatürk’ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyet ve devrimlerinin, sonsuza kadar bekçisiyiz.

Yaşasın Cumhuriyet"

neslihan.webp

NESLİHAN ATAGÜL

Şimdilerde anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül ise "Cumhuriyetimiz kutlu olsun!" dedi.

ipek.webp

İPEK TUZCUOĞLU

"Yaşasın Cumhuriyet. Atatürk değerlerinin izinde uygar yarınlara. Sevgi, saygı ve minnet ile."

CUMHURİYETİ BİZ BÖYLE KAZANDIK

maxresdefault.webp

Her yıl büyük bir coşku ve gururla kutladığımız Cumhuriyet Bayramı, ülkenin dört bir yanında tören ve etkinliklerle Cumhuriyetimizin değerlerini yeniden hatırlatıyoruz.

Son Haberler
Kamyonetin freni patladı, ortalık savaş alanına döndü!
Kamyonetin freni patladı, ortalık savaş alanına döndü!
Okan Buruk, Gabriel Sara'nın sırrını açıkladı: Zidane geldikten sonra her şey değişti
Okan Buruk, Gabriel Sara'nın sırrını açıkladı: Zidane geldikten sonra her şey değişti
MSB'den gözleri yaşartan 29 Ekim paylaşımı
MSB'den gözleri yaşartan 29 Ekim paylaşımı
Rus fenomene hüzünlü anma
Rus fenomene hüzünlü anma
26 yıl önce Erdoğan'a televizyon programında soru sormuştu! Erdoğan'a muhalif olan ünlü siyasetçiyi tanıdınız mı
26 yıl önce Erdoğan'a televizyon programında soru sormuştu! Erdoğan'a muhalif olan ünlü siyasetçiyi tanıdınız mı