Ünlü isimlerden Cumhuriyet mesajları: Yaşasın Cumhuriyet

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün temellerini attığı Cumhuriyetin ilanının üzerinden tam 101 yıl geçti.

Ünlü isimler, 29 Ekim’i ve Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutluyor.

BURCU KARA

Ünlü oyuncu Burcu Kara, kişisel sosyal medya hesabından "Yaşasın Cumhuriyet" paylaşımında bulundu.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. 101 yıl önce olduğu gibi, bugün de aynı kararlılık ve inançla: Yaşasın Cumhuriyet!"

EMRE ALTUĞ

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"

TÜRKAN ŞORAY

"Atatürk’ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyet ve devrimlerinin, sonsuza kadar bekçisiyiz.

Yaşasın Cumhuriyet"

NESLİHAN ATAGÜL

Şimdilerde anne olmak için gün sayan Neslihan Atagül ise "Cumhuriyetimiz kutlu olsun!" dedi.

İPEK TUZCUOĞLU

"Yaşasın Cumhuriyet. Atatürk değerlerinin izinde uygar yarınlara. Sevgi, saygı ve minnet ile."

CUMHURİYETİ BİZ BÖYLE KAZANDIK

Her yıl büyük bir coşku ve gururla kutladığımız Cumhuriyet Bayramı, ülkenin dört bir yanında tören ve etkinliklerle Cumhuriyetimizin değerlerini yeniden hatırlatıyoruz.