Ünlü isimlerden İmamoğlu'na destek!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü isimlerden İmamoğlu'na destek!

Türkiye’de birçok ünlü cumhurbaşkanı adayını belirlemek için CHP’nin düzenlediği ön seçimde Ekrem İmamoğlu’na oy verdi.

19 Mart tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İmamoğlu İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasından serbest kalırken ‘yolsuzluk’ soruşturmasından tutuklandı.

Öte yandan İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla İmamoğlu bugün görevden uzaklaştırıldı.

Bugün ise CHP’de cumhurbaşkanı adayı seçimi yapıldı. CHP, 81 ilde 11 bin 920 sandık kurarken oy kullanma işlemleri 8:00’den 19:00’a kadar devam etti. Seçimde biri CHP üyeleri için biri de vatandaşlara açık ‘dayanışma sandığı’ olmak üzere iki sandık bulundu.

Vatandaşlar gibi ünlüler de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla dayanışma için ön seçimde oy kullandı.

ÜNLÜLERDEN İMAMOĞLU'NA DESTEK

Aralarında, Fazıl Say, Birce Akalay, Hazal Kaya, Sertap Erener ve Can bonomo gibi isimlerin bulunduğu birçok ünlü kişi, İmamoğlu'na destek olmak için sandık başına gitti. Ünlü isimler, verdikleri oy sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

İşte ünlülerin yaptığı paylaşımlar,

Aslı Gürbüz

asli-gurbuz.jpg

Birce Akalay

birce-akalay.jpg

Can Bonomo

can-bonomo.jpg

Cansel Elçin

cansel-elcin1.jpg

Ceylan Ertem

ceylan-ertem.jpg

Danla Biliç

danla-bilic.jpg

Fazıl Say

fazil-say.jpg

Hakan Kurtaş

hakan-kurtas.jpg

Hazal Kaya

hazal-kaya.jpg

Lale Mansur

lale-mansur.jpg

Selin Şekerci

selin-sekerci.jpg

Seren Serengil

seren-serengil.jpg

Sertap Erener

sertap-erener.jpg

Şebnem Bozoklu

ebnem-bozoklu.jpg

Cem Yiğit Üzümoğlu

cem-yigit-uzumoglu9.jpg

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