Ünlü isimlerden İmamoğlu'na destek!

19 Mart tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İmamoğlu İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasından serbest kalırken ‘yolsuzluk’ soruşturmasından tutuklandı.

Öte yandan İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla İmamoğlu bugün görevden uzaklaştırıldı.

Bugün ise CHP’de cumhurbaşkanı adayı seçimi yapıldı. CHP, 81 ilde 11 bin 920 sandık kurarken oy kullanma işlemleri 8:00’den 19:00’a kadar devam etti. Seçimde biri CHP üyeleri için biri de vatandaşlara açık ‘dayanışma sandığı’ olmak üzere iki sandık bulundu.

Vatandaşlar gibi ünlüler de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla dayanışma için ön seçimde oy kullandı.

ÜNLÜLERDEN İMAMOĞLU'NA DESTEK

Aralarında, Fazıl Say, Birce Akalay, Hazal Kaya, Sertap Erener ve Can bonomo gibi isimlerin bulunduğu birçok ünlü kişi, İmamoğlu'na destek olmak için sandık başına gitti. Ünlü isimler, verdikleri oy sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

İşte ünlülerin yaptığı paylaşımlar,

Aslı Gürbüz

Birce Akalay

Can Bonomo

Cansel Elçin

Ceylan Ertem

Danla Biliç

Fazıl Say

Hakan Kurtaş

Hazal Kaya

Lale Mansur

Selin Şekerci

Seren Serengil

Sertap Erener

Şebnem Bozoklu

Cem Yiğit Üzümoğlu