Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları!

Bugün başlayan ve dört gün sürecek olan Kurban Bayramı, Türkiye’de büyük bir atmosferle kutlanıyor. Bu anlamlı günde, ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular. İşte ünlü isimlerden bayram mesajları…

Ünlü isimler, sevenlerinin Kurban Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından kutladılar.

3797333-ddaaf986f6ac61a22e3fff5702b6e0cc.jpg

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Kurban Bayramı’nın; sevgi, hoşgörü ve birlik duygularımızı pekiştirmesi dileğiyle... Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dilerim. Bayramınız mübarek olsun."

3797333-7ea64ba03fd15679d740040d6d9d67c0.jpg

MELEK BAYKAL

"Herkese mutlu bayramlar. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve neşe dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle..."

3797333-c27ceabd7d2517b9766c6d22c3fa617e.jpg

EROL EVGİN

"Güzel günlere inancımızı kaybetmeden, gerçek bayram sevinciyle kutlayacağımız nice bayramlara, milletçe ulaşmak dileğiyle..."

3797333-621b93e7150eb35c44011b3bf4a8e79c.jpg

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

"Sevgi, hoşgörü ve umutla dolu nice bayramlara... Kurban Bayramı kutlu olsun."

3797333-1f16084b4b6915dd62f73172558bfd22.jpg

FULDEN ARAS

"Bayramlar, sizler varken bayramdı. Nurlarda uyuyun annem, babam, anneannem. Herkesin bayramı mübarek olsun."

Son Haberler
DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine şoke eden telefon! Hayatı sinema filmi olmuştu...
DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine şoke eden telefon! Hayatı sinema filmi olmuştu...
Çekildiler! Victor Osimhen adım adım Galatasaray'a
Çekildiler! Victor Osimhen adım adım Galatasaray'a
Kuzey Kore daha önce yan yatan gemiyi denize indirmeyi başardı
Kuzey Kore daha önce yan yatan gemiyi denize indirmeyi başardı
Türkiye’deki fiyatlara isyan edenler soluğu Yunan adalarında aldı: Vize kuyruğu metrelerce uzadı
Türkiye’deki fiyatlara isyan edenler soluğu Yunan adalarında aldı: Vize kuyruğu metrelerce uzadı
Alexandru Maxim rekorları altüst etti!
Alexandru Maxim rekorları altüst etti!