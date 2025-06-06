Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları!

Ünlü isimler, sevenlerinin Kurban Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından kutladılar.

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Kurban Bayramı’nın; sevgi, hoşgörü ve birlik duygularımızı pekiştirmesi dileğiyle... Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dilerim. Bayramınız mübarek olsun."

MELEK BAYKAL

"Herkese mutlu bayramlar. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve neşe dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle..."

EROL EVGİN

"Güzel günlere inancımızı kaybetmeden, gerçek bayram sevinciyle kutlayacağımız nice bayramlara, milletçe ulaşmak dileğiyle..."

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

"Sevgi, hoşgörü ve umutla dolu nice bayramlara... Kurban Bayramı kutlu olsun."

FULDEN ARAS

"Bayramlar, sizler varken bayramdı. Nurlarda uyuyun annem, babam, anneannem. Herkesin bayramı mübarek olsun."