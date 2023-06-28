Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları

Eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medya üzerinden sevenlerinin bayramını kutladı. İşte ünlülerin Kurban Bayramı paylaşımları...

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Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları 1

SERENAY SARIKAYA

Kurban Bayramı'nı Twitter hesabından kutlayan Serenay Sarıkaya, paylaşımında "Herkese mutlu huzurlu bayramlar dilerim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öper, yakın yaşta olduklarıma sarılırım… Yaparım bunu" dedi.

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Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları 2

HADİSE

Tatilde çekilen makyajsız fotoğraflarını paylaşan Hadise ise takipçilerine "İyi bayramlar" diye seslendi.

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Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları 3

ATA DEMİRER

"Nice bayramlara."

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Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları 4

MERVE DİZDAR

76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan ve bayramı İtalya'da geçiren Merve Dizdar, takipçilerine "İyi bayramlar" diye seslendi.

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Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları 5

Çocukluk fotoğrafını paylaşan Teoman yaynıladığı kareye şu notu düştü.

Bayramda tek başıma namaza gideceğim. hazırlanıyorum abdest, gazete, vs. Kursumun camisinin avlusundayım. Gazetemi yayıp cemaatin yaptığı hareketlerin aynılarını yaparak İhlas suresi, Sübhaneke ve Ettehiyyatü’yü okuyorum.

Namaz bittiğinde tam toparlanırken bir adam, “Delikanlı senin adın ne?” diyor. Söylüyorum. Güleç, sevecen biri. İyi bir adama benzediğini düşünüyorum. 'Niye tek başına geldin, baban nerede?' diyor. Hayır! Bu konuda konuşmak istemiyorum! Kızarıyor, heyecanlanıyorum ve heyecanlanınca olan şey oluyor; kendi sesimi dışarıdan duyuyorum: 'O... o...' diyorum, 'başka camiye gitti.' Adam bana bakıyor. 'Anladı galiba' diye düşünüyorum. Canım sıkılıyor. Adam gülümseyip, kafamı okşayıp gidiyor. Gazeteyi toplayıp eve dönüyorum."

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Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları 6

ESER YENENLER

Ailesiyle verdiği pozu paylaşan Eser Yenenler, "İyi Bayramlar" ifadelerini kullandı.

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Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları 7

HÜLYA KOÇYİĞİT

"İçimden şöyle söylemek geliyor; Bütün dünya buna inansa bir inansa, hayat bayram olsa insanlar el ele tutuşsa birlik olsa uzansak sonsuza... Sevdiklerinizle beraber sağlıkla, mutlulukla ve huzurla geçireceğiniz birlik ve beraberliğin pekiştiği; dayanışmanın çoğaldığı, sevginin başrolde olduğu bir bayram diliyorum."

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Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları 8

FİLİZ AKIN

"Hepimize en sevdiklerimizle, kucaklaşacağımız en samimi sevgi ve duyguları paylaşacağımız bir bayram olmasını diliyorum."

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Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları 9

SEDA SAYAN

"İyi bayramlar herkese sağlıklı mutlu inşallah"

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Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları 10

DEMET AKALIN

"Cümleten iyi bayramlar"

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Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları 11

ÖZGE GÜREL

"Kapı önücülük valla Trakya'da gelenek, az kaldı ikna edeceğim Serkan Çayoglu. İyi bayramlar."

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Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları 12

CEM ADRİAN

"Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim."

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Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları 13

SERKAN ÇAYOĞLU

"Mutlu bayramlar!"

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Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları 14

MERVE ÖZBEY

"Ah ne çok söyleyecek sözüm var. Huzurlu bayramlar"

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Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları 15

ALİ ÖZBİR

"İyi bayramlar diliyoruz sevgilerimizle"

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Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları 16

FATİH TERİM

"Herkese mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir bayram dileriz… "

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Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları 17

BUSE TERİM

"Herkese sevdikleriyle, ailesiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlara"

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Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları 18

IVANA SERT

"Huzurlu, sağlıklı, mutlu, sevgi ve saygı aşk dolu bayramlar dileriz"

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Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları 19

FİLİZ TAÇBAŞ

"Allah hepimize sağlıklı, huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun."

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Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları 20

AYNUR AYDIN

"İyi bayramlar tüm sevdiklerinize sıkı sıkı sarılmaya unutmayın. Ara sıra da gökyüzüne bakın"

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Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları 21

UĞURKAN EREZ

"Ve hep beraber sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu nice bayramlara arkadaşlarım."

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