Ünlü isimlerden tutuklanan Ayşe Barım’a destek: Tek tek sayfalarını karartılar

Oyunculuk sektöründe kendisine biat etmeyenleri sektörden uzaklaştırdığı suçlamasıyla gündeme gelen menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcısı olduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturmada gözaltına alındı.

ÜNLÜ İSİMLER TEK TEK İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasından sonra Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Mehmet Günsür, Rıza Kocaoğlu Ceyda Düvenci ve Nejat İşler haklarında başlatılan soruşturma nedeniyle tek tek ifadeye çağrılmıştı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK MESAJI

Barım'ın tutuklanmasının ardından ünlü isimler sosyal medyada destek vermeye başladılar ve bazı isimler profillerinde siyah ekran paylaştı.

Pınar Deniz Ayşe Barım'ın 'tutuklandı' haberini paylaşıp 'aklım almıyor' dedi.

Hande Erçel'den de Ayşe Barım'a destek gecikmedi. Erçel ünlü menajer ile fotoğraflarını yayınlayıp 'Ayşe'm' notunu düştü.

Ceyda Düvenci'den ise sayfasını karartıp 'karanlık' notunu düştü.

Ünlü oyuncu Birce Akalay'da sayfasını karartıp “Zulümle abad olunmaz!” dedi.

Merve Dizdar da Ayşe Barım ile bir karesini yayınlayıp 'Mutsuzluk, kırgınlık, inançsızlık, hissizlik, boşluk... Hepsini bir arada yaşadığım nadir günlerdeyim. Seni çok seviyorum çok' İfadelerini kullandı.