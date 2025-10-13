İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Ünlü isimler ifadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Gazeteci Emrullah Erdinç, bazı ünlü isimlerin geçmişte yasaklı madde kullandıklarını kabul ettiğini söyledi.

19 ÜNLÜ İSİM SABAH SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ünlü isimler, ifadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldılar.

'BAZI İSİMLER KABUL ETTİ'

Gazeteci Emrullah Erdinç paylaşımında bazı ünlü isimlerin geçmişte yasaklı madde kullandıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Erdinç paylaşımında, "Ünlü isimlerin evlerinde arama yapılmadı, sadece saç ve kan örnekleri alındı. Bazı isimler ise verdikleri ifadelerinde geçmişte yasaklı madde kullandıklarını kabul etti.

Bu mücadele yalnızca kullanıcılarla sınırlı kalmamalı. Asıl hedef bu maddeyi Türkiye pazarına sokan baronlar olmalı. İddialara göre, bu baronların bazıları kamu içindeki bağlantılarıyla korunuyor."