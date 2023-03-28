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Ünlü isimlerin video mesaj tarifesi ortaya çıktı

Ferhat Göçer, Şafak Sezer, Serdar Ortaç, Saba Tümer ve Tamer Karadağlı gibi ünlü isimler para karşılığı kişiye özel video çekiyor. Bir videonun bedeli 1.010 TL ile 2.000 TL arasında değişiyor.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 12:42
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Ünlü isimlerin para karşılığı gerçekleştirdikleri video mesaj tarifesi ortaya çıktı

Ünlü isimlerin video mesaj tarifesi ortaya çıktı
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Belirli bir ücret karşılığında ünlü kişilerin hayranlarına mesaj göndermesini sağlayan uygulamada Ferhat Göçer'den Şafak Sezer'e, Serdar Ortaç'tan Saba Tümer'e, birçok farklı isim yer alıyor.

Kişilerin kendileri ya da sevdikleri için ünlülerden ücreti karşılığında tebrik mesajları alabilmesini mümkün kılan uygulamada fiyat tarifesi 1.010 TL ile 2.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Doğum günü kutlamasından evlilik teklifine, barışma mesajından tebrik mesajına kadar, ünlü isimlerin güzel dileklerine aracı olması isteyenler bu uygulama üzerinden ünlülere ulaşabiliyorlar.

SnobMagazin'in haberine göre; en çok video talebi alan ünlü isimlerin kazandığı ücretler şöyle;

Ferhat Göçer: 2.000 TL
Serdar Ortaç: 1.500 TL
Saba Tümer: 1.500 TL
Şafak Sezer: 1.100 TL
Tamer Karadağlı: 1.010 TL

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