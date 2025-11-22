İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması kapsamında 8 Ekim tarihinde şafak operasyonuyla aralarında şarkıcı, oyuncu, sosyal medya fenomeni gibi isimlerin bulunduğu 19 kişi evlerinden alınmıştı.

Haklarında gözaltı kararı bulunmayan fakat polis eşliğinde evlerinden alınan ünlü isimler, önce jandarmaya, ardından test vermeleri için Adli Tıp Kurumu’na götürülmüşlerdi. Bu isimden 8’inin saçında veya kanında uyuşturucu madde, 4’ünde ise yalnızca antidepresan ilaç maddesi belirlenmişti.

Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edilen ünlüler, savcılığa davet edilerek ifadeleri alındı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Habertürk TV Özel Haberler Şefi Ceylan Sever, ünlü isimlerin verdiği ifadelere ulaştı.

İşte ünlü isimlerin savcılıktaki ifadeleri:

KUBİLAY AKA: “BANGKOK’TA RAHATSIZLANDIM, KLİNİKTE İLAÇ VERDİLER”

Oyuncu Kubilay Aka, savcı huzurunda Tayland’ın başkenti Bangkok tatilinde rahatsızlandığını ve şiddetli baş ağrısı çektiğini söyleyerek burada tedavi için gittiği bir klinikte kendisine ilaç verildiğini anlattı. Kanında çıkıp saçında çıkmayan bu maddenin bundan kaynaklanabileceğini, uyuşturucu kullanmadığını ifade etti.

DERİN VE DEREN TALU: “ANTİDEPRESAN KULLANIYORUZ, UYUŞTURUCU DEĞİL”

İfade verenler arasında Defne Samyeli’nin kızları Derin ve Deren Talu da vardı. Antidepresan ilaçları kullandıklarını söyleyen Derin ve Deren Talu, uyuşturucu kullanmadıklarını belirttiler, rapordaki sonuçları reddettiler.

METİN AKDÜLGER: “YURT DIŞI SEYAHATİNDE KULLANDIM”

Oyuncu Metin Akdülger, kanında çıkan uyuşturucu madde için yurt dışı seyahatinde kullandığını söyledi.

DİLAN POLAT: “PROTEZ SAÇTA ÇIKMIŞ OLABİLİR”

Hem kanında hem de saçında uyuşturucu madde tespit edilen rapora karşın sosyal medya fenomeni Dilan Polat ise doğal saçlardan oluşan protez saç kullandığını belirterek “Ben uyuşturucu kullanmıyorum, protezimde kalmış olabilir.” dedi. Eşi Engin Polat ise antidepresan kullandığını, reçetesini sunacağını söyledi.

KAAN YILDIRIM: “SONUÇLAR YANLIŞ”

Oyuncu Kaan Yıldırım, çıkan rapora göre kanında uyuşturucu madde tespit edilirken saçında olmamasına dikkat çekti. Raporun hatalı olduğunu ve uyuşturucu kullanmadığı gerekçesiyle çıkan sonuca itiraz etti.

NE OLMUŞTU?

8 Ekim tarihinde şafak operasyonuyla aralarında şarkıcı, oyuncu, sosyal medya fenomeni gibi isimlerin de bulunduğu 19 kişi evlerinden alınmıştı. Önce jandarmaya, daha sonra da test vermeleri için Adli Tıp Kurumu’na götürülmüşlerdi. Bu ünlü isimden 8’inin saçında veya kanında uyuşturucu madde, 4’ünün ise sadece antidepresan ilaç maddesi belirlendi. Bu isimlere yönelik soruşturma sürerken, öte taraftan sonuçların hatalı olduğunu belirten ünlü isimler yeniden test verdiler.

7 İSMİN TESTLERİ TEMİZ ÇIKMIŞTI

Adli Tıp Kurumu'nda yer alan rapora göre, aralarında Hadise, İrem Derici, Zeynep Meriç Aral gibi sanatçıların bulunduğu 7 ismin saç ve kan örneklerinde herhangi bir maddeye rastlanılmadı. Raporları temiz çıkan bu isimlerin de dosyası takipsizlikle sonuçlandı.